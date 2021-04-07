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【鄭志剛投資】鄭志剛C資本領投大界機器人　完成過億元B輪融資

股市 13:21 2021/04/07

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鄭志剛C資領投大界機器人。

內地建築智慧建造方案供應商大界機器人近期完成超過1億人民幣的B輪融資，由新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛旗下私人投資C資本領投。此外，BAI資本、保利資本和線性資本亦有份參與。

大界機器指，本輪融資將進一步推進建水築工業軟件和機器人核心技術的研發和升級、產品市場化推廣和專案規模化應用、以及雲工廠供應鏈體系的完善等。

鄭志剛C資本早前領投國產芯片企業【下一頁】

大界機器人開發的建築工業軟件ROBIM，連接建築的數位化設計與工業化生產，通過打通建築BIM數據與工業機器人的運動控制，使機器人可以自動識別建築的幾何資訊，並通過模組化演算法快速生成路徑規劃，在無需程式設計的情況下將建築的數據模型變成具有生產定義的模型。

鄭志剛稱，大界以機器人軟硬體技術為載體，説明建築生產企業補足短板，提供自動化率與生產力，同時基於數位化平臺技術進行快速加工、協調生產、精細建造，為建築行業提供智慧且高效的解決方案。期待為大界提供產業資源，共同推動建築工業化發展。

相關文章：【K11 Musea】鄭志剛向K11 Musea員工派3800元獎金穩定軍心 　稱感謝員工努力抗疫

 

編輯：陳華

港股 鄭志剛 新世界 新世界發展（00017）

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