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被指不合資格 斯里蘭卡選美冠軍遭強搶后冠（有片）

環球社會熱點 13:48 2021/04/07

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斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）周日（4日）舉行一場名為「斯里蘭卡太太」（Mrs Sri Lanka）的選美比賽，比賽在最後頒獎時竟然出現鬧劇。優勝者戴上后冠後，被上屆冠軍指其已經離婚，不具當選資格。上屆冠軍更當眾搶走現任冠軍頭上后冠，現任冠軍一邊落淚一邊下台。事後證實現任冠軍依然符合參賽資格，最後重新獲得后冠。

斯里蘭卡人民陣綫黨稱 選前不辦造勢活動 【下一頁】

「搶后冠」事件引來國際關注，頒獎片段於網上廣為流傳。從片段可見，現任冠軍席爾瓦（Pushpika De Silva）戴上后冠，和亞軍季軍合照之際，2019年冠軍得主朱麗（Caroline Jurie）突然向觀眾揭露席爾瓦已經離婚，直指她不符合參賽標準。朱麗其後更直接從席爾瓦頭上搶走后冠，並戴在亞軍頭上。

席爾瓦當場落淚，並選擇當即下台。席爾瓦周一（5日）於Facebook發文表示，自己和丈夫只是分居，但並未離婚。她指自己事後需去醫院治療頭部，已就不合理和具侮辱成份的待遇採取法律行動。

影片

比賽主辦單位其後證實，席爾瓦並未離婚。舉辦方已經向席爾瓦道歉，並將獎項重新頒發給她。選美比賽主任賈亞辛哈（Chandimal Jayasinghe）表示，事件不應發生，獲勝者資格經組委會和法官一致確認，指自己不能容忍朱麗的行為，對事件感到失望。

席爾瓦周二（6日）於Facebook發文，向選美比賽官員事後跟進表示感謝。她指自己不會憎恨任何人，已經原諒當時對她作出不合理行為的人。她強調，仇恨無法贏得任何東西。

責任編輯：李俊儀

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