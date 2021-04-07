[異動股] 這隻航運股發首季盈喜 獲中金上調目標價近3成 半日大升25%

航運股中遠海控(01919)公布，預期截至3月31日止首季純利約154.5億元人民幣，按年增約51倍，而扣除非經常性損益的淨利潤約154.06億元人民幣，按年增約202倍。加上獲中金上調目標價近3成，中遠海控中午炒上25%，收報13.26元。

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中遠海控指，期內集裝箱航運市場持續向好，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為1960.99點，與去年同期相比增長1.13倍，與去年第四季度相比增長53.8％。指，期內繼續通過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，達致量價齊升，整體業績與去年同期相比大幅度增長。

同時，中金亦指中遠海控首季業績預告勝預期，主要因運價帶動收入超出預期，顯示公司盈利具彈性，調升集團今年盈利預測71％，上調Ｈ股目標價29％至16.75元，及上調公司Ａ股目標價33％至23.06元人民幣。

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