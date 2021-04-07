【阿里巴巴9988】股神拍檔建倉阿里巴巴 持股價值逾3000萬美元 投資組合另有4大股份

「股神」巴菲特拍擋芒格（Charlie Munger）旗下的報業機構Daily Journal Corp. 於上季建倉阿里巴巴（09988）美股，總值約3750萬美元，佔該公司投資組合的2成。阿里巴巴港股現跌1.5%，報222.2元，成交40.4億元；美股方面，阿里昨日升2.3%，收報230.57美元，成交1810萬美元。

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截至3月底，該公司合共持有16.5萬股阿里巴巴，以當時的股價計算持倉市值約3750萬美元。 同時公司的投資組合內另有4大股份，而這些投資自去年底以來一直沒有變化。

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Daily Journal是一個位於美國加州的法律報紙集團公司，後來進軍專業軟體服務領域，芒格現為Daily Journal的董事長。

Daily Journal的投資組合如下：

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