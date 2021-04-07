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【TVB大股東】黎瑞剛：或分拆華人文化核心業務香港上市 對TVB表現「非常不滿意」

股市 12:46 2021/04/07

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TVB大股東黎瑞剛表示，過去十年是TVB「迷失十年」，對TVB表現非常不滿意。

有「中國梅鐸」之稱、電視廣播（TVB） （00511） 股東黎瑞剛接受本地傳媒訪問稱，計劃未來兩年將華人文化集團（CMC Inc）的核心業務上市，經過評估集團業務及不同的資本市場後，上市地點很可能會選擇香港。黎瑞剛旗下的私募股權公司CMC Capital Partner也計劃今年推動10間消費和科技公司在香港和美國的交易所上市，令他旗下擬上市的資產超過100億美元（約780億港元）。

TVB承認歷來首次不播奧斯卡　「純商業考慮」【下一頁】

華人文化集團成立於2015年，為綜合性的傳媒娛樂集團，業務涵蓋電視劇、電影、遊戲、綜藝、音樂、體育等領域。在2018年的A輪融資中，華人文化集團融資100億元人民幣，投資者包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、萬科，當時該公司的估值為400億元人民幣。

黎瑞剛為華人文化集團董事長兼行政總裁，他同時是持有電視廣播26%股權的Young Lion的大股東。他在訪問中表示，對TVB的表現「非常不滿意」，形容過去十年是TVB的「迷失十年」，批評TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等。不過，他表示無意出售TVB股權，亦有足夠資金阻止被其他財團收購。

電視廣播：首季廣告收入升幅顯著 長遠內地業務料超香港【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 電視廣播（00511） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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