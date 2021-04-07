【房住不炒】上海某學校更改招生政策 學區房業主大呼中伏

近年來，中國一綫城市房價升幅持續，特別是學區房更是一房難求，不論怎樣調控都無法阻擋入市的剛性需求。以上海為例，去年上海二手房的成交量上升31%，學區房上升37%，雙學區房更増加44%。

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不過，上海的華東師大二附中前灘學校最近更改招生政策，卻對不少本來為了學位而買樓的業主，造成毁滅性打擊。

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話說，該學校將收生政策收緊，房產證有兒童名字，才被列為入學的第一梯隊，而產證登記日期截止時間在4月23日。

一眾家長們無不叫苦連天，皆因要將孩子名字加在房產證，須付出很大成本，尤其正在房貸的單位，不是說要加就能加，隨時要還清幾百萬房貸，及付數十萬稅費；然而，不加名字則會列為入學第二梯隊，進不了學校，豈不是當初白買了單位。

學校這樣做，也是逼不得已。原來學校每年的收生名額就只有200多個，而被納入學區的戶數卻有4000多戶，須知道，不少家長是為了學位才買房，形成學校對口招生地段內戶藉的適齡學童人數超過學校招生數。

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記者：林衛