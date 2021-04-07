【芯片短缺】英特爾推第三代數據中心處理器「冰湖」　冀提升供應鏈競爭力

▲ 英特爾推出第三代Ice Lake數據中心微處理器。

英特爾Intel（美：INTC）周二發布第三代 數據中心微處理器 「冰湖（ Ice Lake ）」。英特爾希望加強對其供應鏈的控制，再加上數據存儲、聯網以及其它專為與冰湖處理器共同運行的芯片等一系列產品，能幫助其度過當下芯片荒之際提升芯片競爭力， 與對手超微（美：AMD）展開競爭，以及部分緩解客戶對芯片短缺的擔憂。

英特爾稱，新處理器是為雲計算供應商和其他運行大規模數據中心的公司設計的，已經出貨約20萬個測試單元。

英特爾 Ice Lake-SP平台每個處理器多達40 個 「 Sunny Cove 」 內核，內置加速功能和新指令，可為AI、HPC、網絡和雲工作負載顯著提升性能。不過，英特爾這款芯片的處理速度要慢於AMD上月推出的數據中心服務器芯片。

英特爾在數年前已失去在 芯片處理速度的領先地位，因為內部10納米製程技術進展不順，對手超微則是交由台積電（美：TSM）代工，從英特爾手中搶占市場份額。

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