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【金融科技】數字資產興起　行業成型大勢所趨　安領國際快一步投資交易平台

科技 15:27 2021/04/07

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Axion Global Digits（獅昂環球數科）是安領國際的間接全資附屬公司，該公司策略及創新業務董事何俊傑表示，公司近年全力創新，在科技範疇方面專注兩大方向。「包括網絡安全（cyber security）以及金融科技，積極將創新融入公司策略，並物色合適的投資機會。」

金融科技（FinTech）潛力有目共睹，不少企業都爭相開發FinTech技術，以及作相關投資，安領國際（01410）近年積極將資源投入金融科技範疇，並設立公司Axion Global Digits，專門研發FinTech相關技術及平台。

Axion Global Digits（獅昂環球數科）是安領國際的間接全資附屬公司，該公司策略及創新業務董事何俊傑表示，公司近年全力創新，在科技範疇方面專注兩大方向。「包括網絡安全（cyber security）以及金融科技，積極將創新融入公司策略，並物色合適的投資機會。」

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近期數字資產交易成大熱

去年該公司就投資數字資產交易平台，香港數字資產交易集團有限公司（HKbitEX）。何俊傑表示，該策略性投資是基於對行業的理解，以及對未來市場發展而決定。他透露，該平台已經向證監會，申請證券交易（第1類）及提供自動化交易服務（第7類）牌照。

「數字資產」一字近年開始熱搜，何俊傑表示，大家可能對數字資產仍然陌生。「大眾普遍還停留在，以為數字資產只是Bitcoin等加密貨幣，其實這只是其中一個演繹方式。」他解釋，數字資產包含各種電子資產如穩定幣（Stable Coin），新的證券化代幣發行（STO）等。

何俊傑以一般大廈業主融資為例，業主可向銀行借貸或公眾集資IPO，但對於業主而言，IPO不太適合，亦要花大量資源，而現時就有STO方式可以選擇。

未來以STO方式的融資將更普及，合資格的投資者可以在監管機構認可的市場上做交易，未來該方式涵蓋的版圖將會更闊。

投資創科兩大發展方向

為了捕捉市場機遇，Axion Global Digits就有兩大發展方向，設立數據室DocuRoom以及創新中心。

何俊傑指出，DocuRoom其實是一間公司，而這公司將為希望集資、併購或投資項目涉及的專業人仕、機構投資者等企業用戶而設。「希望能加快STO及金融交易的盡職調查流程，針對文件修改追蹤的安全信息通訊平台。」

Axion Global Digits（獅昂環球數科）策略及創新業務董事何俊傑表示，未來以STO方式的融資將更普及，合資格的投資者可以在監管機構認可的市場上做交易，未來該方式涵蓋的版圖將會更闊。（黃建輝攝）

他透露，該數據室DocuRoom能提供解決方案包括多用戶的虛擬數據室、文檔​的防篡改密碼水印、與第三方安全、自動地交換信息的技術平台搭建，預計今年下半年正式投入運作。「希望提供多用戶同時登入及存取文檔，使所有合作方都能同步獲得最新的文件版本，平台亦有安全加密及追蹤技術，確保文件的保密及安全性。」

其次，該公司亦在觀塘剛設立「創新中心」，何俊傑表示，將會與科學園機構合作，希望公司研發的意念（idea）能夠轉化為解決方案。「母公司在網絡安全等方面有完善人脈網絡，可以看準商業機會，將意念轉化到市場的時間縮短。」

數字資產交易、STO等新式的融資方式要普及，必須3大要素：完善的監管制度，投資，以及認受性，當中政府訂立的監管制度非常重要。（資料圖片）

數字資產交易發展必要元素

數字資產近年開始漸為人所認識，但整體仍然在發展階段，證監會早前就向本地的虛擬資產交易平台發出首個牌照。Axion Global Digits（獅昂環球數科）策略及創新業務董事何俊傑表示，數字資產交易、STO等新式的融資方式要普及，必須3大要素：完善的監管制度，投資，以及認受性。

一個新式的技術出現，必定要經過一個普及的過程，何俊傑指，就像多年前剛興起的電子支付，一方面政府有監管，一方面市場亦有相應的投資，才能推動市場發展。對於STO融資市場發展，何俊傑強調，完善的監管的確能配合發展，並能做到教育市場，目前已經有不少公司有興趣，雖然目前仍然注重在投機炒賣上，未來只要能將焦點放回長遠投資上。「數字資產將會有好長遠的發展機會與空間。」

何建議，加密貨幣目前並非在監管範圍內，投資者必須要找有信譽的投資平台，做好充足的保安措施，方可進行交易。他相信，未來本地監管機構的框架將逐步伸延到數字資產。

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記者：李彥煒

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