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【新股IPO】攜程明日起招股 集資156億　百度持股11.5%為大股東

股樓投資 15:57 2021/04/07

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放完一個長假期後，新股亦再起動，消息指，內地最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip已通過上市聆訊來港第二上市，並將於本周四（8日）正式招股，預計攜程集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）；攜程保薦人為中金、高盛及摩根大通。

據攜程初步招股書顯示，攜程旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度(09888)  持有11.5%股權為公司第一大股東，創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權，騰訊(00700)大股東Naspers持股約5.5%。

延伸閱讀：第2季值得留意的10大港股

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攜程自2018年至2020年間，總收入分別為311億、357億及183億元人民幣，而於2020年總收入則受冠病毒疫情在中國及全球的負面影響，錄得按年大減49%。此外，住宿預訂及交通票務業務為收入來源，此兩大業務合共收入佔比達8成以上。另一方面，攜程來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90%、87%及93%；來自國際市場的總收入則分別佔 10%、13%及7%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

攜程（美：TCOM） IPO 港股

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