特朗普身家有進帳 福布斯富豪榜仍急跌298位

《福布斯》（Forbes）公布2021年全球富豪榜，美國前總統特朗普也有上榜。特朗普的身家雖然有進帳，升至24億美元（約187.2億港元）。但特朗普仍不及其他富豪於疫情期間身家暴漲，今年於福布斯富豪榜的排名急跌298位。

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特朗普（Donald Trump）今年於福布斯富豪榜排第1,299位，較去年的1,001位急跌298位。據悉，特朗普約75%的收入來自房地產及商業物業，也包括度假村和高爾夫球俱樂部的收入，但上述業務都遭受疫情打擊。

福布斯指特朗普的身家於去年同期已有增長，但由於榜上其他富豪的身家升幅更大，導致特朗普的排名下跌。

美媒早前報道，特朗普擔任美國總統期間身家大縮水，任期内的身家由30億美元（約234億港元）下跌至23億美元（約179.4億港元）。

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福布斯富豪榜上全球億萬富豪的身家合共13.1萬億美元（約102萬億港元），全球共有2,755個億萬富翁。福布斯指在過去一年期間，平均每17個小時就會出現一位新億萬富翁。

亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）連續4年為全球首富，身家過去一年暴漲57%至1,770億美元（約1.38萬億港元）。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家大增至1,510億美元（約1.17萬億港元），排名急升29位至第2位。

責任編輯：鄭錦玲