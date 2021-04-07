  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普身家有進帳 福布斯富豪榜仍急跌298位

環球社會熱點 12:12 2021/04/07

分享：

《福布斯》（Forbes）公布2021年全球富豪榜，美國前總統特朗普也有上榜。特朗普的身家雖然有進帳，升至24億美元（約187.2億港元）。但特朗普仍不及其他富豪於疫情期間身家暴漲，今年於福布斯富豪榜的排名急跌298位。

全球首富貝索斯撐拜登 贊成增加企業稅 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）今年於福布斯富豪榜排第1,299位，較去年的1,001位急跌298位。據悉，特朗普約75%的收入來自房地產及商業物業，也包括度假村和高爾夫球俱樂部的收入，但上述業務都遭受疫情打擊。

福布斯指特朗普的身家於去年同期已有增長，但由於榜上其他富豪的身家升幅更大，導致特朗普的排名下跌。

美媒早前報道，特朗普擔任美國總統期間身家大縮水，任期内的身家由30億美元（約234億港元）下跌至23億美元（約179.4億港元）。

拜登唔理外界反對 堅稱加稅唔損害經濟 【下一頁】

福布斯富豪榜上全球億萬富豪的身家合共13.1萬億美元（約102萬億港元），全球共有2,755個億萬富翁。福布斯指在過去一年期間，平均每17個小時就會出現一位新億萬富翁。

亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）連續4年為全球首富，身家過去一年暴漲57%至1,770億美元（約1.38萬億港元）。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家大增至1,510億美元（約1.17萬億港元），排名急升29位至第2位。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

歐盟耶倫齊撐拜登 支持訂立全球最低企業稅（第二版）
今日
歐盟耶倫齊撐拜登 支持訂立全球最低企業稅（第二版）
特朗普批加稅自殘經濟 等同送中國「大禮包」
2021/04/01
特朗普批加稅自殘經濟 等同送中國「大禮包」
特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？
2021/03/31
特朗普個人網站面世 有免費真人見面服務？
全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建
今日
全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建
美國會倡推富豪稅 每年徵收3%
2021/03/02
美國會倡推富豪稅 每年徵收3%
政治 特朗普 馬斯克 貝索斯 福布斯富豪榜 美國

上一篇文章

全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間12:00）
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）