【能源趨勢】光伏巨頭夥私募基金投資氫能 仲有邊間企業開始布局？

日前，中國光伏巨頭隆基股份（滬：601012）夥拍朱雀私募投資基金成立隆基氫能，開始布局氫能。市場分析，光伏巨頭入局氫能，主要是結合光伏發電的產業和規模化優勢，提高制氫能量效率，降低生產成本。

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事實上，國內不少大型企業紛紛涉足氫能，如中國石化（00386）、長城汽車（02333），寶豐能源（滬：600989）及陽光能源（深：300274）等。

無他，市場預期氫能產業將成為中國能源戰略的重要組成部分。2019年氫能被首次寫進《政府工作報告》。

中國煤炭加工利用協會統計顯示，2020年，中國氫能產量和消費量均已突破2500萬噸，已成為世界第一大制氫大國。在「十四五」規劃綱要中，氫能與儲能被列為前瞻謀劃的六大未來產業之一。

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作為其他可再生能源企業，如光伏和風電，因存在間歇性、電網不友好的特性，造成棄光棄風的現象嚴重。這樣一來，企業布局氫能，便可消化棄光棄風的電量來生產氫，大大降低制氫成本。

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記者：林衛