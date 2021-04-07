【港滙轉弱】港滙跌穿7.78創逾一年低　華僑永亨：短期觸7.8機會較微（第二版）

▲ 港滙曾跌穿7.78創逾一年低 1個月Hibor終止兩連跌報0.127厘

港元連續第5日走弱，今早約11時跌穿7.78，低見7.7803，創去年3月13日以來最弱。港滙午後進一步轉弱，最新報7.7843，日內最低見7.7852。港元拆息（Hibor）個別發展，與樓按相關的一個月拆息終止2連跌，升0.54點子至0.12661厘。

華僑永亨銀行指，港滙轉弱主要受美滙轉強影響，同時估計隨著港股出現更高波動，或削弱投資者對新股的投資興趣及北水，更甚的是本地貸款需求仍然疫弱，港滙及港息仍然面對一定的下行壓力。

但華僑永亨補充，港滙短期內觸及7.8水平的機會仍然有限，主要考慮到仍然有大量新股將在港上市、香港出現大量資金外流的機會較低，而且6月至8月是上市公司派息潮，將刺激市場對港元需求。

1個月HIBOR終止兩連跌報0.127厘

隔夜拆息亦升0.27點子至0.03741厘；1星期拆息則跌0.14點子至0.05214厘；2星期拆息升0.02點子至0.07357厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌1.77點子，最新報0.20821厘；6個月期拆息跌0.14點子至0.41607厘；12個月期拆息無升跌，報0.5725厘。

本周五（9日）銀行體系結餘預計為4,574.64億元。

（第二版加入華僑永亨內容）

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編輯：吳敏芳