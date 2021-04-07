  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港滙轉弱】港滙跌穿7.78創逾一年低　華僑永亨：短期觸7.8機會較微（第二版）

股市 18:44 2021/04/07

分享：

港滙曾跌穿7.78創逾一年低　1個月Hibor終止兩連跌報0.127厘

港元連續第5日走弱，今早約11時跌穿7.78，低見7.7803，創去年3月13日以來最弱。港滙午後進一步轉弱，最新報7.7843，日內最低見7.7852。港元拆息（Hibor）個別發展，與樓按相關的一個月拆息終止2連跌，升0.54點子至0.12661厘。

華僑永亨銀行指，港滙轉弱主要受美滙轉強影響，同時估計隨著港股出現更高波動，或削弱投資者對新股的投資興趣及北水，更甚的是本地貸款需求仍然疫弱，港滙及港息仍然面對一定的下行壓力。

但華僑永亨補充，港滙短期內觸及7.8水平的機會仍然有限，主要考慮到仍然有大量新股將在港上市、香港出現大量資金外流的機會較低，而且6月至8月是上市公司派息潮，將刺激市場對港元需求。

1個月HIBOR終止兩連跌報0.127厘

隔夜拆息亦升0.27點子至0.03741厘；1星期拆息則跌0.14點子至0.05214厘；2星期拆息升0.02點子至0.07357厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌1.77點子，最新報0.20821厘；6個月期拆息跌0.14點子至0.41607厘；12個月期拆息無升跌，報0.5725厘。

本周五（9日）銀行體系結餘預計為4,574.64億元。

（第二版加入華僑永亨內容）

相關文章：

【移民加拿大】路透：港人移民潮　去年香港流入加拿大資金達2694億破紀錄

【港元存款】2月港元存款減1萬億元　金管局：與大型IPO活動有關

【樓市風險？】家庭負債佔GDP增近10百分點　金管局拆解原因

編輯：吳敏芳

港股 派息 香港 華僑永亨銀行 銀行 拆息 港元 港滙

下一篇文章

【新股IPO】美股熱炒復甦概念旅遊股屢破頂　攜程表現又如何？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉
【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉
【美股市況】道指期貨升近40點　納指期貨偏軟跌近0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指期貨升近40點　納指期貨偏軟跌近0.1%（不斷更新）
【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%
【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%
【新股IPO】攜程擬明天招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）
【新股IPO】攜程擬明天招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）
【停牌潮】保利協鑫能源再延遲至4月12日前公布業績　繼續暫停買賣
【停牌潮】保利協鑫能源再延遲至4月12日前公布業績　繼續暫停買賣
【港股市況】港滙走弱恒生指數跌263點　騰訊、京東齊跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】港滙走弱恒生指數跌263點　騰訊、京東齊跌逾3%（不斷更新）