全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建

美國總統拜登（Joe Biden）以加稅來資助推行2萬億美元的基建方案，提案遭受多方質疑及抨擊，美國商會更認為加稅會削弱美國的全球競爭力。但支持加稅的聲音不絕於耳，美國財長耶倫（Janet Yellen）及歐盟委員會表明贊成，連全球首富亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezons）亦表示，贊成拜登提出的基建方案，包括加稅措施。

拜登唔理外界反對 堅稱加稅唔損害經濟 【下一頁】

貝索斯透過亞馬遜的Twitter帳戶發表聲明，贊成拜登（Joe Biden）提出的2萬億美元的基建方案，但若然要通過方案，則需要各方作出讓步，特別是如何為方案籌措資金。貝索斯強調亞馬遜贊成提高企業稅以應付基建方案開支，亦希望國會及官員能並同尋求折衷的方法以維持甚至加強美國競爭力。貝索斯更以對美國基建的大膽投資來形容拜登的基建方案。

歐盟耶倫齊撐拜登 支持訂立全球最低企業稅（第二版） 【下一頁】

市值1.62萬億美元的亞馬遜現時是首間公開支持增加企業稅的大型國際企業，而《福布斯Forbes》公布2021年全球富豪榜 ，貝索斯受惠於亞馬遜旗下業務，連續4年榮膺全球首富，身家暴漲至1,770億美元。

責任編輯：郭麗明