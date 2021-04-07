▲ 【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫 全因比高盛更先掟貨

由前老虎基金分析師Bill Hwang管理的美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件牽連甚廣，外電引述消息指，摩根士丹利於Archegos爆煲前夕，將與Archegos相關、總值50億美元的股票售予部分小型對沖基金，令大摩成功避開一劫。

CNBC引述消息指，大摩以折讓價出售Archegos相關持股，並向對沖基金指相關股份是孖展補倉的一部分，可防止一名客戶倒閉。不過，大摩未有向對沖基金指出，有關持股涵蓋百度 （09888） 及騰訊音樂（美：TME）等8隻股份，僅是數百億美元空倉的一小部分，因此部分客戶覺得被大摩出賣。

瑞信因事件損失362億元，詳見【下一頁】

報道稱，對沖基金後來從媒體報道得知，Bill Hwang曾於Archegos爆煲前名，與部名經紀召開會議，希望有秩序地將其持股沽售，意味大摩等部分投行早已知悉Archegos將會爆煲，這亦解釋為何大摩與高盛能在Archegos斬倉事件中，損失程度不及其他投行般大。

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消息又稱，截至去年底，大摩是Archegos買賣十隻最活躍股票的最大代理行，持貨總值180億美元，瑞信則排在大摩之後，持貨約100億美元，意味若大摩行動不夠迅速，Archegos斬倉將令大摩損失約100億美元。

魯賓尼料未來會有更多Archegos事件【下一頁】

大摩沽貨後，高盛亦在Archegos斬倉前，成功沽出價值105億美元的Archegos持股。大摩及高盛相繼沽貨後，百度、騰訊音樂等Archegos相關股份拋售潮正式開始，多家投行為減少損失，紛不問價沽貨。

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