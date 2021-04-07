  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨

股市 11:46 2021/04/07

分享：

【Archegos斬倉】大摩在Archegos斬倉事件中避過一劫　全因比高盛更先掟貨

由前老虎基金分析師Bill Hwang管理的美國對沖基金Archegos Capital斬倉事件牽連甚廣，外電引述消息指，摩根士丹利於Archegos爆煲前夕，將與Archegos相關、總值50億美元的股票售予部分小型對沖基金，令大摩成功避開一劫。

CNBC引述消息指，大摩以折讓價出售Archegos相關持股，並向對沖基金指相關股份是孖展補倉的一部分，可防止一名客戶倒閉。不過，大摩未有向對沖基金指出，有關持股涵蓋百度 （09888） 及騰訊音樂（美：TME）等8隻股份，僅是數百億美元空倉的一小部分，因此部分客戶覺得被大摩出賣。

瑞信因事件損失362億元，詳見【下一頁】

報道稱，對沖基金後來從媒體報道得知，Bill Hwang曾於Archegos爆煲前名，與部名經紀召開會議，希望有秩序地將其持股沽售，意味大摩等部分投行早已知悉Archegos將會爆煲，這亦解釋為何大摩與高盛能在Archegos斬倉事件中，損失程度不及其他投行般大。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

消息又稱，截至去年底，大摩是Archegos買賣十隻最活躍股票的最大代理行，持貨總值180億美元，瑞信則排在大摩之後，持貨約100億美元，意味若大摩行動不夠迅速，Archegos斬倉將令大摩損失約100億美元。

魯賓尼料未來會有更多Archegos事件【下一頁】

大摩沽貨後，高盛亦在Archegos斬倉前，成功沽出價值105億美元的Archegos持股。大摩及高盛相繼沽貨後，百度、騰訊音樂等Archegos相關股份拋售潮正式開始，多家投行為減少損失，紛不問價沽貨。

相關文章：【Archegos斬倉】Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」

相關文章：【Archegos斬倉】傳Bill Hwang韓裔基金經理遭斬倉　一封電郵透露高盛瘋狂掟貨

美股 對沖基金 孖展 沽出 騰訊音樂（美：TME） 百度集團—SW（09888）

上一篇文章

港滙曾跌穿7.78創逾一年低　1個月Hibor終止兩連跌報0.127厘

下一篇文章

【異動股】國美現升逾8%　將舉行全球投資者電話會議、黃光裕回歸後首亮相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指期貨升近40點　納指期貨偏軟跌近0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指期貨升近40點　納指期貨偏軟跌近0.1%（不斷更新）
【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層被裁
【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層被裁
【新股IPO】攜程擬明天招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）
【新股IPO】攜程擬明天招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）
【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%
【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%
【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底
【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底
【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件
【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件