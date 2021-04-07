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今日推介鞍鋼股份 | 粵海投資、中國鐵塔、華晨中國、山東黃金、中金公司最新部署（立即觀看）

股市 13:02 2021/04/07

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恒生指數中午收報28751點，跌187點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介鞍鋼股份 （00347） ，另亦會分析粵海投資 （00270） 、中國鐵塔 （00788） 、華晨中國 （01114） 、山東黃金 （01787） 及中金公司 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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恒生指數 股票 石鏡泉 山東黃金（01787） 中金公司（03908） 華晨中國汽車（01114） 中國鐵塔（00788） 粵海投資（00270） 鞍鋼股份（00347）

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