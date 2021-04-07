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【A股布局】中細價A股變人氣鼎盛 基金抱團新目標

股樓投資 11:22 2021/04/07

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自從一眾抱團股被殺估值，國內基金開始尋找新的投資對象。資料顯示，中小市值的A股得到基金經理的青睞，在持有龍頭股作核心資產的同時，不斷發掘潛質企業。

【恒騰網絡】背靠騰訊恒大努力轉型 恒騰網絡目標成為中國串流媒體一哥？，請按【見下頁

究其原因，中小市值企業一般對經濟周期更為敏感，隨着中國及歐美經濟逐步走出疫情陰霾，料這些企業最能受惠訂單恢復。

【樓市現象】嘉湖山莊交投爆旺 本月首5天錄13宗成交 準新婚客睇樓數小時即斥528萬做業主，請按【見下頁

數據顯示，今年公募基金調研573家上市公司中，近九成市值低於500億元（人民幣，下同）。另外，在2020年的年報又可見，有16隻市值在300億元以下的中小市值公司被逾千隻公募基金持有；有101隻被約500隻基金集中持有。

這些股份包括，中信出版（深：300788）、信維通信（深：300136）、銳科激光（深：300747）、志邦家居（滬：603801）、彤程新材（滬：603650）、賽騰股份（滬：603283）、景旺電子（滬：603228）等。其中，志邦家居市值約130億元，被1,448隻基金持有，持股市值約7.8億元，佔流通股比例10.4%左右。

【延伸閱讀】美股分析：拜登總值2.3萬億的基建計劃 有甚麼板塊直接得益？ ，請按【見下頁

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記者：林衛

中國 公募基金 A股 信維通信（深：300136） 志邦家居（滬：603801） 彤程新材（滬：603650） 賽騰股份（滬：603283） 景旺電子（滬：603228） 中信出版（深：300788） 銳科激光（深：300747）

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