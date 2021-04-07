5.3億用戶資料被上載至黑客網站 Facebook指有信心不會再出現有關漏洞

Facebook早前爆發大規模用戶資料外洩事件，涉及全球106個國家或地區，受影響用戶達5.3億人，本港更有294萬用戶資料被上存至互聯網。

Fcebook回應指，相關用戶資料洩漏是源於舊系統工具漏洞，早於2019年9月修正了問題。

YouTube披露「VVR」數據 3年間下跌7成以上：【下一頁】

上週據美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）報導指，Facebook用戶的電話號碼、電郵地址、生日日期和其他詳細信息出現在黑客網站中。 Facebook表示，這些數據是「有惡意行為者」通過使用社交媒體工具中的漏洞，以同步用戶從而在2019年9月之前套取有關個人資料。

寶血醫院提供置換全膝關節 獲李嘉誠基金會資助二千萬 逾60名患者完成手術：【下一頁】

Facebook發聲明指：「作為我們對問題所採取的行動，我們有信心不再存在讓他們在2019年能夠套數據的漏洞。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗