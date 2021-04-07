  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

5.3億用戶資料被上載至黑客網站 Facebook指有信心不會再出現有關漏洞

環球政經 11:43 2021/04/07

分享：

Facebook早前爆發大規模用戶資料外洩事件，涉及全球106個國家或地區，受影響用戶達5.3億人，本港更有294萬用戶資料被上存至互聯網。

 

Fcebook回應指，相關用戶資料洩漏是源於舊系統工具漏洞，早於2019年9月修正了問題。

YouTube披露「VVR」數據 3年間下跌7成以上：【下一頁

上週據美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）報導指，Facebook用戶的電話號碼、電郵地址、生日日期和其他詳細信息出現在黑客網站中。 Facebook表示，這些數據是「有惡意行為者」通過使用社交媒體工具中的漏洞，以同步用戶從而在2019年9月之前套取有關個人資料。

寶血醫院提供置換全膝關節 獲李嘉誠基金會資助二千萬 逾60名患者完成手術：【下一頁

Facebook發聲明指：「作為我們對問題所採取的行動，我們有信心不再存在讓他們在2019年能夠套數據的漏洞。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗

網絡文化 Facebook（美：FB） 媒體 黑客 美國 Facebook

上一篇文章

【能源趨勢】光伏巨頭夥私募基金投資氫能 仲有邊間企業開始布局？

下一篇文章

【A股布局】中細價A股變人氣鼎盛 基金抱團新目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物