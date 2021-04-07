YouTube披露「VVR」數據 3年間下跌7成以上

Youtube披露了有關數據，指出每10億段YouTube影片中，約有160萬個觀看次數是違反了其內容政策。

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YouTube表示，「違規影片收視率」（簡稱 VVR）自2017年第四季至2020年第四季以來，下跌了7成以上，目前僅約 0.16~0.18%，即是每1萬個觀看次數，只有16至18個是來自於違規影片。根據截至2020年的最新數據，YouTube的VVR在過去六個季度中保持穩定。

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YouTube產品總監Jennifer O’Connor表示，與YouTube其他執法數據一樣，該比率可能會隨著技術、規則和用戶的發展而波動。例如，YouTube在第四季刪除了近17.1萬個仇恨言論頻道，是早前的三倍，而這種進步是歸功於改進了的檢測技術。

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責任編輯：梁翠麗