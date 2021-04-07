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【大行看法】東亞李振豪：市場對債息上升的敏感度下降　選新經濟股要避開宅經濟概念

股市 11:16 2021/04/07

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李振豪稱，隨全球疫苗接種數目上升，經濟向好預期更趨肯定下，將不利宅經濟概念股。

港股長假後走勢欠動力，東亞銀行首席策略師李振豪指，市場對債息上升的敏感度下降，若債息保持平穩，相信新經濟股可以反彈，加上疫情向好支持傳統經濟股，北水流入速度又略為加快，亦有利大市。李振豪對美債息再大幅上升持保留態度，加上銀行股已累積一定升幅，故對其走勢看法審慎，相對上看好「北水抱團股」可受惠於內地流動性略為寬鬆。

景順料通脹升溫十分短暫，詳見【下一頁】

李振豪指，經歷一輪輪動後，不少資金已轉泊在傳統經濟股上，如內銀及國際銀行股，意味分配於新經濟股的資金較年初為少，因此此輪新經濟股反彈，要重返今年初高位難度亦增加，故更要小心選擇。

他稱，隨全球疫苗接種數目上升，經濟向好預期更趨肯定下，將不利宅經濟概念股，與在家工作及在家娛樂相關股份宜避開。疫情令市場對顛覆性科技的認受性增加，李振豪指，顛覆性科技的趨勢不會逆轉，相信市場會繼續支持相關股份。

相關文章：【名家觀點】安聯陳致強：目前看不到港股出現熊市來臨的可能性　選股首重盈利表現

相關文章：【大行看法】星展：美證監修正案加快中概股回流利好港交所　現時是買入新經濟股時機

 

編輯：陳韻妍

港股 新經濟 在家工作 東亞 國債 疫苗

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