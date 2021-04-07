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【恒騰網絡】背靠騰訊恒大努力轉型 恒騰網絡目標成為中國串流媒體一哥？

股樓投資 11:15 2021/04/07

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恒騰網絡 （00136） 今年1月收購儒意影業及南瓜電影，全力轉型為互聯網串流媒體業務，目標成為中國串流媒體一哥，兩間公司收入的貢獻將於2021年度業績反映。早前舉行投資者會議，分享兩大收購的發展。管理層指公司今年1月才成功完成收購轉型，公司2020年業績下跌主因是疫情影響原有互聯網家居業務的生意，此業績未能反映未來流媒體業務的貢獻，因此參考價值相對較低。

根據公司公告，南瓜電影目前是中國最大會員訂閱制視頻播放平台，今年2月新增註冊會員人數達到251萬人，新增付費用戶248萬人，兩者均較1月大幅增加近兩倍，截至2月底南瓜電影累計註冊會員及付費用戶分別達到3,861萬人及841萬人。與股東騰訊控股 （00700） 旗下騰訊視頻比較，南瓜電影以原創自製劇為主，騰訊視頻則是綜合性視頻平台，兩者更多是互補多於競爭。
 
儒意影業則是主導製作農曆新年大熱電影《你好，李煥英》，口碑及票房均報捷，在47天內突破53.7億元人民幣，位列中國票房第二位。公司未來三年預計將製作60部電影及5,000集電視劇。
 
恒騰有恒大集團 （03333） 及騰訊控股作為股東，前者擁有約45.6%股權，後者有16.9%股權，騰訊可以為公司在微信等平台帶來更多流量，而恒大旗下擁有影城可以在電影上合作，而恒大物業 （06666） 亦額外為公司提供更多潛在客戶。
 
公司在2月中隨一眾科網股從高位下跌至3月低位7.84元，其後隨大市反彈及整固，周三（7日）上午11時逆市升近3%至10.44元，14天RSI在50附近的水平，技術上形成三角待破的形態，若突破三角頂約10.84元值得留意。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 電影 恒騰網絡（00136） 收購 騰訊控股（00700） 恒大物業（06666） 騰訊 微信 恒大 串流

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