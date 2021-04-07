【亞裔歧視】紐約亞裔老婦街頭無故被毆 兩個保安袖手旁觀被炒

美國3月29日發生一宗針對亞裔仇恨犯罪，一名亞裔老婦在街頭被人襲擊，傷勢嚴重。美國警方其後拘捕一名疑犯，並控告3項仇恨襲擊罪。該針對亞裔仇恨事件仍在發酵，有美國傳媒報道，在亞裔老婦被襲擊時，隔離大廈一對保安因袖手旁觀而被停職。

事發於紐約曼哈頓第43街360號對出人行道，從網上流傳片段可見，當時該大廈一對保安不但對亞裔老婦受襲坐視不管納，還將大門從內上鎖，影片引來民眾關注。據悉，該建築物物業管理業務由布羅斯基組織（Brodsky Organization）負責，組織周二（6日）發表聲明表示已對3月29日事件中，大廈保安反應作出調查 。

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布羅斯基組織表示，從完整的閉路電視錄影片段中看到，兩名保安在施襲者離開後才再次出現，協助老婦報警求助。組織認為兩名保安沒有遵守必要的緊急，和安全協議，對事件感到沮喪和震驚。布羅斯基組織透露，事發後兩保安已被吊銷，等待調查結果。雖然該大廈有居民之後寫信為保安員辯護，但集團依然將他們解僱。

紐約警方於3月30日接獲匿名線報，就事件拘捕並起訴一名38歲男子。據悉，該男子或面臨最高25年的刑罰，之前亦曾因弒母被判終身監禁，但服刑17年後獲得假釋。

責任編輯：李俊儀