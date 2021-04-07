  • 23°C
香港時間 : 2021407日 (三) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞裔歧視】無視紐約老婦被狂毆 兩大樓保安終被炒

環球社會熱點 12:23 2021/04/07

分享：

美國3月29日發生一宗針對亞裔仇恨犯罪，一名亞裔老婦在紐約街頭被人襲擊傷勢嚴重，事件再次刺激美國小數族裔人士。美國警方其後拘捕一名疑犯，並控告3項仇恨襲擊罪。有關事件仍在發酵，美國傳媒報稱，在亞裔老婦被襲擊時，事發地點大廈的兩名保安因袖手旁觀而被解僱。

澳洲餐廳員工涉歧視亞裔 老闆唔鬧仲支持 【下一頁】

事發於紐約曼哈頓第43街360號對出人行道，從網上流傳片段可見，當時大廈一對保安人員不但對亞裔老婦受襲坐視不理，還將大門從內上鎖，影片引來民眾關注。事發後兩名保安被停職，等待調查結果。據悉，大廈持有者布羅斯基集團（Brodsky Organization）周二（6日）發表聲明，表示已對3月29日事件中，大廈保安所做出的反應作出調查 。

布羅斯基集團表示，從完整的閉路電視錄影片段中看到，兩名保安在施襲者離開後才再次出現，協助老婦報警求助。組織認為兩名保安未有按照緊急和安全守則履行職務，並對事件感到沮喪和震驚。雖然有大廈居民之後寫信為保安員辯護，但集團依然將他們解僱。當地工會確認，被解僱的兩人為工會成員，分別是一名保安及接待員。

亞裔男陪妻兒紐約公園散步 遭毆至臉部骨折 【下一頁】

紐約警方於3月30日接獲匿名線報，就亞裔婦人遇襲事件拘捕並起訴一名38歲男子。據悉，該男子或面臨最高25年的刑罰，他之前曾因弒母被判終身監禁，但服刑17年後獲得假釋。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
2021/04/06
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
今日
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
哈里梅根出Netflix新紀錄片 講傷殘運動員
今日
哈里梅根出Netflix新紀錄片 講傷殘運動員
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
今日
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
罪案 歧視 保安 紐約 美國

下一篇文章

全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月07日 時間12:00）
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）
【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）