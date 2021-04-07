【亞裔歧視】無視紐約老婦被狂毆 兩大樓保安終被炒

美國3月29日發生一宗針對亞裔仇恨犯罪，一名亞裔老婦在紐約街頭被人襲擊傷勢嚴重，事件再次刺激美國小數族裔人士。美國警方其後拘捕一名疑犯，並控告3項仇恨襲擊罪。有關事件仍在發酵，美國傳媒報稱，在亞裔老婦被襲擊時，事發地點大廈的兩名保安因袖手旁觀而被解僱。

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事發於紐約曼哈頓第43街360號對出人行道，從網上流傳片段可見，當時大廈一對保安人員不但對亞裔老婦受襲坐視不理，還將大門從內上鎖，影片引來民眾關注。事發後兩名保安被停職，等待調查結果。據悉，大廈持有者布羅斯基集團（Brodsky Organization）周二（6日）發表聲明，表示已對3月29日事件中，大廈保安所做出的反應作出調查 。

布羅斯基集團表示，從完整的閉路電視錄影片段中看到，兩名保安在施襲者離開後才再次出現，協助老婦報警求助。組織認為兩名保安未有按照緊急和安全守則履行職務，並對事件感到沮喪和震驚。雖然有大廈居民之後寫信為保安員辯護，但集團依然將他們解僱。當地工會確認，被解僱的兩人為工會成員，分別是一名保安及接待員。

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紐約警方於3月30日接獲匿名線報，就亞裔婦人遇襲事件拘捕並起訴一名38歲男子。據悉，該男子或面臨最高25年的刑罰，他之前曾因弒母被判終身監禁，但服刑17年後獲得假釋。

責任編輯：李俊儀