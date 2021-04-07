聯儲局政策成焦點　需求增通脹持續

通脹再次成為焦點，不少投資者猜測聯儲局將採取行動遏止長債息率持續上升。息率走勢有利於週期性行業，但不利於科技股等高增長行業。大宗商品市場需求逐漸復甦，價格持續攀升，亦可能刺激通脹上升。

市場聚焦聯儲局立場 寬鬆貨幣政策料不變

美國經歷多年低通脹率後，投資者紛紛關注通脹升溫，尤其當未來數月經濟逐漸復甦，被壓抑已久的需求預期將被釋放，料物價上升的壓力將進一步增加。過去一年消費者累積了大量儲蓄，加上聯儲局推出新一輪1.9萬億美元財政刺激方案，或會導致求過於供的情況，引發價格上行壓力。由於通脹預期已超出2%目標，投資者對聯儲局維持現有貨幣刺激措施的決心存疑。然而，聯儲局主席鮑威爾重申鴿派立場，表示價格壓力尚算溫和，並且只屬暫時性。聯儲局仍然會維持寬鬆貨幣政策，直至失業率明顯回落至目標水平。我們認為，最近債券市場收益率上升已給聯儲局一定助力。若利率持續上升，聯儲局可能需要介入調控長期利率。

收益率飇升 投資者憂進一步升溫

去年十年期美國國債收益率首次跌至1%以下，而近日收益率急升引發股票投資者憂慮。雖然利率上升反映經濟健康增長，並對金融、能源及工業等週期性行業有利，但將對科技等受惠於低增長及低利率環境的高增長行業構成威脅。在利率上升的情況下，科技板塊的高估值難以為繼。從宏觀角度而言，利率上升不利企業借貸成本，因而也會影響房地產等受惠於低息環境的行業。儘管尚未達到為股票帶來負面影響的歷史收益率水平，但值得留意的是，目前市場正處於零政策利率、高估值及以科技相關行業為主導的環境。利率急升將影響宏觀市場，導致投資者從高增長科技股轉向週期性板塊。

大宗商品市場動力加強 金屬等原材料需求尤大

市場預期今年全球經濟將重啟，旅遊限制亦將逐步放寬，帶動大宗商品市場上升至2018年以來最高水平。經歷去年新冠疫情打擊後，大宗商品需求逐漸恢復。最近油價亦一度攀升，供應未能配合需求步伐，部分原因是石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）達成了減產協議。另一方面，再生能源及電動汽車技術獲得追捧，帶動銅等工業用金屬需求上揚。由於全球各地提倡採用清潔及環保能源，料將於未來數年持續推動鋁、鈷和鋰等供應有限的材料需求。部分投資者認為經過多年表現落後大市後，大宗商品價格反彈將更持久進入新一輪超級週期。與此同時，工業用金屬亦受惠於週期性及長期趨勢。總括而言，需求增長勢將帶動通脹持續上升，實質資產股票有望跑嬴大市。