【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡

不少人在接種新冠疫苗後容易對防疫掉以輕心，導致出現不少接種疫苗後的感染個案。美國密歇根州近日出現大規模接種新冠疫苗後，仍然感染新冠肺炎的案例，當中更有3人死亡，而且確診人數比公布可能更多，恐怕會釀成當地另一次的疫情爆發。

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密歇根州衛生部門指出，在1月1日至3月31日期間接獲確診案例通報，所有感染者均是已接種兩劑新冠疫苗後，在最少兩周後發現感染新冠病毒。部門發言人（Lynn Sutfin）蘇特芬更表示，由於或已排除接種一劑後確診的個案，所以當地實際感染人數可能更高。

衛生部門目前正展開調查，決定事件是否符合美國疾病管制與預防中心（CDC）的可能爆發新冠肺炎疫情準則。

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根據州衛生部門資料顯示，醫療紀錄已登記117名感染者，當中只有11人已入院，有3名情況不明。而3名死亡感染者中，全數為65歲或以上人士，其中兩人更是在完成新冠疫苗接種的3周內死亡。

蘇特芬指大多數人在完成兩劑接種14日內，身體會產生抗體，估計只有小部分人產生抗體所需時間更多，從而出現今次的情況，而CDC現正研究相關族群的風險。

責任編輯：吳漢培