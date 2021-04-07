哈里梅根出Netflix新紀錄片 講傷殘運動員

▲ 哈里梅根宣布將與Netflix推出一套新紀錄片，但哈里梅根並非紀錄片主角，而是以傷殘運動員為主題。

英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費的專訪播出後，全球關注哈里梅根的動向。哈里梅根宣布將與Netflix推出一套新紀錄片，但哈里梅根並非紀錄片主角，而是以傷殘運動員為主題。據悉，哈里更會在紀錄片中亮相。

王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲 【下一頁】

【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）去年宣布淡出英國王室後，成立音樂製作公司Archewell Audio並與Spotify及Netflix簽約，擔任廣播節目主持及拍攝紀錄片。

哈里梅根是次推出的Netflix紀錄片名為《Heart of Invictus》，節目將會追訪一班明年參加哈里贊助的國際傷殘軍人運動會（Heart of Invictus）的運動員。而哈里就會以節目執行製作人的身份亮相，節目中更會涉獵這場運動會的前期準備工作。

【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉 【下一頁】

另外，哈里梅根今次都不會執導節目，而是邀請導演艾恩西德爾（Orlando von Einsiedel）及製作人Joanna Natasegara負責，他們曾為Netflix製作《The White Helmets》及《Evelyn》這兩套紀錄片。

哈里於接受奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時聲稱，他要用到母親戴安娜（Princess Diana）的遺產，才足以應付他們一家移居美國的費用。哈里更指有王室成員表示不會支付梅根的保安費用，建議梅根可復出拍戲。

責任編輯：鄭錦玲