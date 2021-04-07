【新疆棉】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5% 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

▲ 李寧、安踏的波鞋在網上掀起炒風。

新疆棉花風波引致Nike、Adidas等品牌在內地遭抵制，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 波鞋掀起炒風。內地媒體報道，國產人氣波鞋出現漲價、缺貨，多款波鞋甚至出現炒賣熱潮，當中最誇張的李寧「韋德之道4」全明星銀白款，在網上交易平台的價格高達48889元（人民幣，下同），較其發售價1499元漲超31倍。不過頁面並無最近購買記錄，似乎「有價無市」。

李寧今日高開，最新升幅擴大至5%，報54.25元，成交逾4億元。安踏最新升0.9%，暫報131.8元，成交逾3億元。

李寧的「韋德之道7」超越限量款40碼的售價則達到10889元，較發售價漲逾6倍，該鞋款在交易平台的購買記錄超過270條。

安踏發售價499元的哆啦A夢聯名球鞋，則在網上炒高至3699元，從成交記錄看，42.5碼售價甚至高達4599元，該鞋款最近購買記錄有近9000條。

官媒新華社昨日發文，稱近日微博、朋友圈及虎撲為代表的一些網絡論壇上，出現國產品牌球鞋漲價和缺貨的消息，一些網民發現李寧、安踏等國產品牌有些「限量款」球鞋價格飆漲，其中某品牌一款球鞋價格漲幅達31倍。「如果因為炒鞋導致球鞋愛好者買不到想要的球鞋，進而讓國產品牌失去消費者的信任，無異於竭澤而漁，自斷國產品牌升級之路。」

內地網民撑新疆棉花 李寧拒入「良好棉花聯盟」【下一頁】

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編輯：陳健婷