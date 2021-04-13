  • 25°C
香港時間 : 2021413日 (二) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格斥近3億建倉阿里巴巴　芒格：少量持有、勝美國國債

股市 23:27 2021/04/13

分享：

【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉

「股神」巴菲特的拍檔芒格（Charlie Munger）正大舉押注阿里巴巴 （09988） 。芒格旗下報業機構Daily Journal Corp.披露的資料顯示，該公司上季建倉阿里巴巴美股， 總計約值3750萬美元（約2.9億港元），相當於該公司投資組合價值的兩成。

芒格最新在一份回應中表示，Daily Journal需要持有證券作為現金等價物，通常為美國短期國債，但近期國債收益率較低，公司轉而投資普通股。不過除非這些普通股的長期前景看好，否則不會被視為優秀的現金等價物。現時Daily Journal的現金等價物中包括「一小部分」阿里巴巴股票。

【阿里巴巴手遊】《三國志・戰略版》香港吸金1億 年內營收全球第五【下一頁】

截至3月底，該公司持阿里巴巴的股數為16.5萬股，以當時的股價計算持倉市值約3750萬美元。 該公司還持有富國、美銀、美國合眾銀行及浦項鋼鐵（POSCO）的股份，這些投資自去年底以來一直沒有變化。

Daily Journal創立於1987年，總部位於美國加州洛杉磯，是美國加州發行量最大的法律報紙集團公司，後來進軍專業軟體服務領域，服務於法院等司法機關，實現案例的雲端化管理。 芒格現為Daily Journal的董事長。

相關文章：

【抖音母企】字節跳動最新估值據報逾1.95萬億 超可口可樂、港股僅次騰訊阿里巴巴

【拼多多】拼多多年活躍用戶超淘寶　其他方面能逼阿里巴巴？

編輯：吳敏芳

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 美國 阿里巴巴

下一篇文章

【Archegos斬倉】據報野村、瑞信收緊對沖基金客戶融資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【美股市況】強生推遲在歐洲推出疫苗、科技股向好　納指升百點Tesla升逾3%（不斷更新）
【美股市況】強生推遲在歐洲推出疫苗、科技股向好　納指升百點Tesla升逾3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）