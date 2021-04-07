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【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉

股市 09:33 2021/04/07

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【阿里巴巴9988】「股神」巴菲特拍檔芒格押注阿里巴巴　上季斥近3億元建倉

「股神」巴菲特的拍檔芒格（Charlie Munger）正大舉押注阿里巴巴 （09988） 。芒格旗下報業機構Daily Journal Corp.披露的資料顯示，該公司上季建倉阿里巴巴美股， 總計約值3750萬美元（約2.9億港元），相當於該公司投資組合價值的兩成。阿里巴巴美股（美：BABA）昨收報230.57美元，升2.3%。港股方面，阿里巴巴今早低開0.6%，報224.2元，成交額5.2億元。

【阿里巴巴手遊】《三國志・戰略版》香港吸金1億 年內營收全球第五【下一頁】

截至3月底，該公司持阿里巴巴的股數為16.5萬股，以當時的股價計算持倉市值約3750萬美元。 該公司還持有富國、美銀、美國合眾銀行及浦項鋼鐵（POSCO）的股份，這些投資自去年底以來一直沒有變化。

Daily Journal創立於1987年，總部位於美國加州洛杉磯，是美國加州發行量最大的法律報紙集團公司，後來進軍專業軟體服務領域，服務於法院等司法機關，實現案例的雲端化管理。 芒格現為Daily Journal的董事長。

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編輯：吳敏芳

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 美國 阿里巴巴
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