【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　騰訊、京東齊跌3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒生指數長假過後高開162點，報29101點，重上2900點水平，惟未能企穩，港股開市後走勢向下，大市一度倒跌逾200點。恒生指數半日跌187點，報28751點，成交1003億元，20天綫（28708點）失而復得。恒生科技指數跌1.1%，報8478點。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾3%；中芯國際 （00981） 逆市升逾4%；李寧 （02331） 升逾6%；中遠海控 （01919） 升25%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【15：05】港股尾市跌300點，騰訊 （00700） 跌3.8%，跌穿630元水平，低見628元。

【15：00】A股午後跌幅收窄，上證跌0.1%；深證跌0.7%；創業板指跌0.9%。

【14：34】大市最新跌約235點，報28704點；科指跌1.3%，報8455點。

【14：23】部分區塊鏈概念股逆市造好，火幣科技 （01611） 升逾8%；歐科雲鏈 （01499） 升14%。另外，美圖 （01357） 升0.8%。

【bitcoin】Coinshares：首季虛擬貨幣資金流入351億元 比特幣最獲青睞

【14：06】中生製藥 （01177） 逆市升3%，高見8.08元；藥明生物 （02269） 升逾2%，高見108.3元。

【13：50】美團優選據報今年GMV目標2000億 去年投資額達100億人幣

【13：23】大市跌幅收窄至約170點，報28768點。

【13：19】國美零售 （00493） 午後升幅擴大至一成，高見1.67元；國美金融科技 （00628） 亦升近9%。

【13：18】三桶油個別發展，中海油 （00883） 逆市升1%；中石油 （00857） 跌0.7%；中石化 （00386） 跌0.2%。

【13：09】必瘦站 （01830） 午後升幅擴大至近7%，高見5.06元。

【13：00】港股午後初段跌約225點，報28712點；科指跌1.3%，報8456點。

石SIR今日推介鞍鋼

【12：50】【TVB大股東】黎瑞剛：或分拆華人文化核心業務香港上市 對TVB表現「非常不滿意」

【12：40】必瘦站全年銷售合同按年跌3.1% 香港跌16%、必瘦站半日升逾3%

【12：00】恒生指數半日跌187點，報28751點，成交1003億元，20天綫（28708點）失而復得。恒生科技指數跌1.1%，報8478點。騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾3%；中芯國際 （00981） 逆市升逾4%；李寧 （02331） 升逾6%；中遠海控 （01919） 升25%。

【11：45】港股中午收市前跌約190點，報28748點。

【11：35】虎都 （02399） 升12%，破頂高見4.76元。虎都宣布於上周二（30日），集團已成功收購目標公司全部已發行股本，並透過可變利益實體協議享有洪高科技的經濟權益及利益。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.5%；深證跌1.1%；創業板指跌1.4%。

【11：20】阿里巴巴「閒魚」再傳開騰訊微信小程序 證實淘寶特價版已申請、「期待與騰訊合作」

【11：19】大市跌幅略收窄至於200點以內，恒指跌186點，報28752點。

【11：09】藍月亮 （06993） 跌逾3%，破底低見10.98元。

【11：09】小米 （01810） 最新轉跌0.4%，報26.35元。

【11：07】國美零售 （00493） 升逾7%，高見1.62元。國美今晚舉行全球投資人電話會議，創始人黃光裕將出席。

【10：47】李寧 （02331） 升幅擴大至6%，高見55元；安踏 （02020） 亦升近2%，高見134.4元。

【10：46】大市跌幅擴大至200點，報28735點。

【10：43】港股最新跌約155點，報28783點；科指跌1.2%，報8469點。

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【10：41】小米 （01810） 股價逆市靠穩，升0.4%，報26.55元。

【小米股價】傳小米削減項目及訂單 供應商方面稱傳聞不實

【10：36】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見632元，成交69億元。

【10：27】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5% 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

【10：24】香港電視 （01137） 跌逾5%，低見10.4元。foodpanda旗pandamart將於元朗一私人屋苑開實體超市。

【10：21】濠賭股逆市向好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近2%、金沙 （01928） 升0.1%。另外，美高梅 （02282） 升0.3%；永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。

【10：20】晨鳴紙業曾飈16% 料首季盈利增逾4倍

【10：18】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌0.3%；小米 （01810） 逆市升1%；京東 （09618） 跌逾3%。

【10：07】太保 （02601） 跌幅擴大至逾8%，低見29.05元。

【10：02】中國置業投資 （00736） 飈升逾四成，破頂高見1.19元，成交281.7萬元。

【10：00】協鑫新能源 （00451） 復牌升逾6%，高見0.315元。保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源售6光伏電站。

【3800股價】保利協鑫及協鑫新能源售6光伏電站

【09：54】建行 （00939） 跌0.2%；工行 （01398） 跌0.4%；中行 （03988） 升0.3%；農行 （01288） 跌近1%。人行日前召開信貸結構調整座談會，報道指人行在會上要求銀行今年的新增信貸投放量與去年相當。

【09：52】恒安 （01044） 跌0.9%，破底低見50.35元。

【09：47】太保 （02601） 跌近7%，低見29.65元，成交1.2億元。另外，國壽 （02628） 跌0.6%；財險 （02328） 跌0.5%；平保 （02318） 跌0.1%。

【09：43】重磅藍籌累市，騰訊 （00700） 跌近2%，低見641元；友邦 （01299） 跌逾1%，港股最新跌約75點。

【09：41】大市最新轉跌，恒指跌約15點，報28923點。

【09：39】京東 （09618） 逆市跌逾3%，低見323.8元。京東數科在科創板上市申請終止，上交所文件指出，3月30日，京東數科保薦人國泰君安證券、五礦證券及京東數科提交了撤回上市申請。

【京東數科】京東數科3月30日突撤回科創板上市申請 繼螞蟻集團後又一金融科企煞停（第二版）

【09：38】中芯國際 （00981） 、ASM太平洋 （00522） 、華虹半導體 （01347） 分別逾4%。據半導體產業協會（SIA）公佈的數據，2月份全球半導體產品的銷售額為395億美元，按年升14.7%。

【09：35】大市早段升幅大幅收窄至約10點，未能企穩29000點水平。

【09：33】李寧 （02331） 股價升半成，高見54.5元，新疆棉花風波引發內地消費者抵制Nike、Adidas等品牌後，內地掀起國產波鞋熱潮，國產品牌遭炒賣，其中李寧牌一款波鞋更炒高31倍。

【09：32】中遠海控 （01919） 早段升幅擴大至24%，破頂高見13.76元。

【09：31】大市開市後升幅收窄至約70點，報29009點。

【09：29】嗶哩嗶哩 （09626） 升1.2%，開報880元，創上市後新高。內地近日傳出所有影片平台的日本動畫本月2日起遭要求「先審後播」。

【B站股價】B站4月日本動畫片可播放量斷崖式下降傳與「先審後播」新政有關 同步追新劇已成過去？

【09：26】內地三大股指高開，上證升0.01%，深證升0.1%，創業板指升0.4%。

【09：26】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：24】中遠海控 （01919） 升近15%，破頂開報12.16元。中遠海控預期首季純利約154.5億元人民幣，按年增約51.9倍，而扣除非經常性損益的淨利潤約154.1億元人民幣，按年增約202倍。

【09：20】恒生指數假後高開162點，報29101點。恒生科技指數升0.9%，報8650點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV 售10萬至30萬元人幣

【09：14】期指開報29130點，高開313點或1.1%。

【08：41】恒指黑期升約99點，報29147點；道指期貨升47點，報33362點。

【08：30】比亞迪3月新能源車產量增長75% 銷量增長近1倍

【07：45】保利協鑫能源再延遲至4月12日前公布業績 繼續暫停買賣

【07：45】港股ADR收報29026點，升87點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.65元，升0.3元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報658.25元，升4.25元或0.7%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球經濟增長預測，惟市場觀望即將展開的季度業績，道指回吐，標指再破頂後倒跌。道指收市跌96點，報33430點。標指微跌0.1%，收報4073點，終止3連升。納指回吐0.1%，收報13698點。

【開市9點半】攜程傳本周招股集資最多156億元 馬斯克身家暴漲成全球第二富豪 小米汽車入場費10萬人幣

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責任編輯︰梁浩碩