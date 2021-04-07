【港股市況】恒生指數假後高開162點重上29000　美團、小米升2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股復活節、清明節假後復市，恒生指數假後高開162點，報29101點，重上2900點水平。恒生科技指數升0.9%，報8650點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

即市走勢︰

【09：31】大市開市後升幅收窄至約70點，報29009點。

【09：29】嗶哩嗶哩 （09626） 升1.2%，開報880元，創上市後新高。內地近日傳出所有影片平台的日本動畫本月2日起遭要求「先審後播」。

【B站股價】B站4月日本動畫片可播放量斷崖式下降傳與「先審後播」新政有關 同步追新劇已成過去？

【09：26】內地三大股指高開，上證升0.01%，深證升0.1%，創業板指升0.4%。

【09：26】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：24】中遠海控 （01919） 升近15%，破頂開報12.16元。中遠海控預期首季純利約154.5億元人民幣，按年增約51.9倍，而扣除非經常性損益的淨利潤約154.1億元人民幣，按年增約202倍。

【09：20】恒生指數假後高開162點，報29101點。恒生科技指數升0.9%，報8650點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV 售10萬至30萬元人幣

【09：14】期指開報29130點，高開313點或1.1%。

【08：41】恒指黑期升約99點，報29147點；道指期貨升47點，報33362點。

【08：30】比亞迪3月新能源車產量增長75% 銷量增長近1倍

【07：45】保利協鑫能源再延遲至4月12日前公布業績 繼續暫停買賣

【07：45】港股ADR收報29026點，升87點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.65元，升0.3元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報658.25元，升4.25元或0.7%。

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【07：30】國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球經濟增長預測，惟市場觀望即將展開的季度業績，道指回吐，標指再破頂後倒跌。道指收市跌96點，報33430點。標指微跌0.1%，收報4073點，終止3連升。納指回吐0.1%，收報13698點。

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責任編輯︰梁浩碩