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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數倒跌逾百點　騰訊跌3%累市（不斷更新）

股市 10:48 2021/04/07

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港股市況不斷更新

恒生指數長假過後高開162點，報29101點，重上2900點水平，惟未能企穩，港股開市後走勢向下，大市倒跌逾百點。科技股普遍向下，騰訊 （00700） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾3%，惟小米 （01810） 逆市向好，股價升逾1%。另外，李寧 （02331） 升逾半成；中芯國際 （00981） 升逾4%；至於港視 （01137） 則跌逾5%。

即市走勢︰

【10：47】李寧 （02331） 升幅擴大至6%，高見55元；安踏 （02020） 亦升近2%，高見134.4元。

【10：46】大市跌幅擴大至200點，報28735點。

【10：43】港股最新跌約155點，報28783點；科指跌1.2%，報8469點。

【異動股】中遠海控盈喜料首季多賺52倍　股價曾飈3成

【10：41】小米 （01810） 股價逆市靠穩，升0.4%，報26.55元。

【小米股價】傳小米削減項目及訂單　供應商方面稱傳聞不實

【10：36】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，低見632元，成交69億元。

【10：27】李寧波鞋網上炒至近5萬元、股價升逾5%　 官媒批哄抬國貨價格是自斷門路

【10：24】香港電視 （01137） 跌逾5%，低見10.4元。foodpanda旗pandamart將於元朗一私人屋苑開實體超市。

【10：21】濠賭股逆市向好，其中藍籌股銀娛 （00027） 升近2%、金沙 （01928） 升0.1%。另外，美高梅 （02282） 升0.3%；永利 （01128） 、澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。

【10：20】晨鳴紙業曾飈16%　料首季盈利增逾4倍

【10：18】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌0.3%；小米 （01810） 逆市升1%；京東 （09618） 跌逾3%。

【10：07】太保 （02601） 跌幅擴大至逾8%，低見29.05元。

【10：02】中國置業投資 （00736） 飈升逾四成，破頂高見1.19元，成交281.7萬元。

【10：00】協鑫新能源 （00451） 復牌升逾6%，高見0.315元。保利協鑫 （03800） 及協鑫新能源售6光伏電站。

【3800股價】保利協鑫及協鑫新能源售6光伏電站

【09：54】建行 （00939） 跌0.2%；工行 （01398） 跌0.4%；中行 （03988） 升0.3%；農行 （01288） 跌近1%。人行日前召開信貸結構調整座談會，報道指人行在會上要求銀行今年的新增信貸投放量與去年相當。

【09：52】恒安 （01044） 跌0.9%，破底低見50.35元。

【09：47】太保 （02601） 跌近7%，低見29.65元，成交1.2億元。另外，國壽 （02628） 跌0.6%；財險 （02328） 跌0.5%；平保 （02318） 跌0.1%。

【09：43】重磅藍籌累市，騰訊 （00700） 跌近2%，低見641元；友邦 （01299） 跌逾1%，港股最新跌約75點。

【09：41】大市最新轉跌，恒指跌約15點，報28923點。

【09：39】京東 （09618） 逆市跌逾3%，低見323.8元。京東數科在科創板上市申請終止，上交所文件指出，3月30日，京東數科保薦人國泰君安證券、五礦證券及京東數科提交了撤回上市申請。

【京東數科】京東數科3月30日突撤回科創板上市申請　繼螞蟻集團後又一金融科企煞停（第二版）

【09：38】中芯國際 （00981） 、ASM太平洋 （00522） 、華虹半導體 （01347） 分別逾4%。據半導體產業協會（SIA）公佈的數據，2月份全球半導體產品的銷售額為395億美元，按年升14.7%。

【09：35】大市早段升幅大幅收窄至約10點，未能企穩29000點水平。

【09：33】李寧 （02331） 股價升半成，高見54.5元，新疆棉花風波引發內地消費者抵制Nike、Adidas等品牌後，內地掀起國產波鞋熱潮，國產品牌遭炒賣，其中李寧牌一款波鞋更炒高31倍。

【09：32】中遠海控 （01919） 早段升幅擴大至24%，破頂高見13.76元。

【09：31】大市開市後升幅收窄至約70點，報29009點。

【09：29】嗶哩嗶哩  （09626） 升1.2%，開報880元，創上市後新高。內地近日傳出所有影片平台的日本動畫本月2日起遭要求「先審後播」。

【B站股價】B站4月日本動畫片可播放量斷崖式下降傳與「先審後播」新政有關　同步追新劇已成過去？

【09：26】內地三大股指高開，上證升0.01%，深證升0.1%，創業板指升0.4%。

【09：26】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【09：24】中遠海控 （01919） 升近15%，破頂開報12.16元。中遠海控預期首季純利約154.5億元人民幣，按年增約51.9倍，而扣除非經常性損益的淨利潤約154.1億元人民幣，按年增約202倍。

【09：20】恒生指數假後高開162點，報29101點。恒生科技指數升0.9%，報8650點。美團 （03690） 、小米 （01810） 升2%；騰訊 （00700） 逆市跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。

【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣

【09：14】期指開報29130點，高開313點或1.1%。

【08：41】恒指黑期升約99點，報29147點；道指期貨升47點，報33362點。

【08：30】比亞迪3月新能源車產量增長75%　銷量增長近1倍

【07：45】保利協鑫能源再延遲至4月12日前公布業績　繼續暫停買賣

【07：45】港股ADR收報29026點，升87點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報45.65元，升0.3元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報658.25元，升4.25元或0.7%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球經濟增長預測，惟市場觀望即將展開的季度業績，道指回吐，標指再破頂後倒跌。道指收市跌96點，報33430點。標指微跌0.1%，收報4073點，終止3連升。納指回吐0.1%，收報13698點。

【開市9點半】攜程傳本周招股集資最多156億元　馬斯克身家暴漲成全球第二富豪　小米汽車入場費10萬人幣

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 比亞迪股份（01211） 保利協鑫能源（03800） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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