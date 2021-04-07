【美股收市】觀望季績  標指再破頂後回軟  道指回吐96點

美經濟數據理想刺激周一道指及標指齊破頂後，周二市況好淡爭持 ; 市場觀望即將展開的季度業績，道指回吐，標指再破頂後倒跌。

儘管國際貨幣基金組織(IMF)上調今年全球經濟增長預測，但道指收市跌96點，報33430點。標指微跌0.1%，收報4073點，終止3連升。納指回吐0.1%，收報13698點。

美國多個州份陸續放寬防疫限制。加州政府計劃由6月15日起，解除當地防疫封鎖措施，經濟可望全面重啟。加州現時累計已有超過2000萬人接種新冠疫苗，當地是時候考慮全面重啟經濟活動。

IMF調高今年全球經濟增長預測至6%，高於1月時預計的增長5.5%，但同時警告，發達國家與發展中國家的差距將擴大。IMF並將美國經濟增長預測，由原先的5.1%，調升至6.4%。中國方面，IMF預期今年經濟增長8.4%，將是自2011年以來最強勁增長，較1月時的預測高0.3個百分點。

受惠中美經濟數據強勁，紐約期油一度反彈3.8%，收市升幅縮窄至1.2%，報59.33美元；布蘭特期油升0.95%，收報62.74美元。

IMF首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)表示，支持美國財長耶倫提議、設定全球最低企業稅率的構想，共同稅制有助減少各國在社會福利的開支。戈皮納特也支持美國總統拜登推動基建開支的計劃，認為有關計劃有助提升經濟活動。

數據方面，美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，2月職位空缺增至740萬個，市場預期升至699.5萬個。2月招聘人數增加27.3萬，至570萬。

美國10年期債息周二回軟至1.65厘水平。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)認為，經濟前景好轉，債息上揚可以理解 ; 而且債息是有序向上，並不憂慮其升勢，不認為聯儲局會有加息行動。

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責任編輯：柯志宏