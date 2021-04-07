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伊朗：美國解除制裁是重振伊核協議最重要步驟

股市 02:48 2021/04/07

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伊朗核問題全面協議相關方會議6日在奧地利首都維也納舉行，伊朗代表團團長阿拉格齊（左一）抵達會場。（新華社圖片）

伊朗外交部發布聲明稱，在維也納舉行的伊朗核問題全面協議聯委會第一次會議結束，各方同意將繼續進行專家級別磋商。

俄羅斯特使表示，俄羅斯準備在美國和伊朗之間斡旋，以促成核協議談判。而美國國務院發言人稱，和伊朗的談判尚處於初期階段，沒有立即突破，不過美國希望在離開維也納時，得到恢復遵守核協議的計劃表。

伊朗代表團團長阿拉格齊表示，美國解除制裁是重振伊核協議的第一個、也是最重要的步驟。

伊朗已做好充分準備，在制裁解除並經過伊朗核查後，伊朗將撤銷其減少履約措施，並重新履行伊核協議承諾。

阿拉格齊強調，伊朗拒絶以解凍10億美元（約78億港元）的伊朗資金，來換取伊朗暫停生產豐度為20%濃縮鈾活動的提議。

據悉，接下來的專家級別會議將於本月9日在維也納舉行。

會談開始之前，一位歐洲官員表示，美伊雙方必須在5月底之前取得進展，這一點很重要，截止日期為90天。伊朗與國際原子能機構於2月22日達成協議，以予會談機會。

這位不願透露姓名的官員認為，在6月底前恢復核協議而採取具體行動的可能性高於50%。

【伊朗核問題】伊朗恢復提煉高純度濃縮鈾 兼扣留一艘南韓運油輪

編輯：李勝君
 

俄羅斯 美國國務院 國際關係 美伊關係 核武 歐洲 外交 制裁 維也納 美國

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