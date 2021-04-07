【福布斯富豪榜】亞馬遜貝索斯連續4年膺全球首富　Tesla馬斯克身家去年增逾5倍（第二版）

▲ 【福布斯富豪榜】亞馬遜貝索斯連續4年膺全球首富 Tesla馬斯克身家去年增逾5倍

《福布斯Forbes》公布2021年全球富豪榜，今年全球億萬富豪的身家合共13.1萬億美元，較前一年的8萬億美元大幅增加；超過1000億美元身家的人數亦由去年的1人增至4人。亞馬遜Amazon（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezon）連續4年榮膺全球首富，身家過去一年暴漲57%至1770億美元。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）得益於Tesla股價急升，身家大增5.3倍至1510億美元，由原本的第31位，躍升至第二位。第三位的是法國奢侈品大王Bernard Arnault，去年身家倍增至1500億美元，全因持股的LVMH股價急升86%。

《福布斯Forbes》2021年全球富豪榜

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有分析師認為Tesla只值150美元，詳見【下一頁】

排名第四、五及六位的富豪，分別是微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）及股神畢菲特。富豪榜中，頭十位富豪身家增加66%，至1.15萬億美元。

《福布斯》指，盡管疫情肆虐，但富豪榜人數仍破紀錄，共2755人上榜，新上榜有493位，意味差不多每17小時，便有一位入榜，當中210位來自中港。

鍾睒睒成亞洲首富 李嘉誠排第43位

亞洲首富方面，農夫山泉 （09633） 董事長鍾睒睒以689億美元奪得，排第13位；騰訊 （00700） 主席馬化騰以658億美元排行第15，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲則排第35位，身家390億美元。

胡潤富豪榜排名如何？可見【下一頁】

至於香港的長和系創辦人李嘉誠，則以337億美元身家，排第43位。

美國仍是最多億萬富豪的國家，共有724名，較去年的614名上升，中國則有698名，當中來自香港及澳門分別有71名及1名。

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