Nike入稟控告MSCHF勝訴 「撒旦鞋」被禁止發售

早前美國創意藝術團體MSCHF Product Studio與說唱歌手Lil Nas X聯合推出以Nike球鞋改造的「撒旦鞋」（Satan Shoes），內含一滴人血。Nike入稟法院控告MSCHF侵犯商標，紐約聯邦法院判處其勝訴，要求MSCHF下架球鞋。

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這雙運動鞋是以Nike Air Max 97改造，聲稱鞋底氣囊含有60毫升紅墨水和一滴人血，而血液則是由MSCHF捐出，鞋頭側面印有《路加福音10:18》，這是聖經中提到撒旦從天上降臨的章節。

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這批限量鞋只生產了666對，每對售價1,018美元（約7900港元），發售後1分鐘內全數售罄。 最初計劃由Lil Nas X選擇誰能購得第666對，惟在Nike提起訴訟後此計劃被擱置。

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責任編輯：梁翠麗