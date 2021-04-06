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Nike入稟控告MSCHF勝訴 「撒旦鞋」被禁止發售

環球政經 23:47 2021/04/06

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早前美國創意藝術團體MSCHF Product Studio與說唱歌手Lil Nas X聯合推出以Nike球鞋改造的「撒旦鞋」（Satan Shoes），內含一滴人血。Nike入稟法院控告MSCHF侵犯商標，紐約聯邦法院判處其勝訴，要求MSCHF下架球鞋。

國務院發布脫貧白皮書 去年底9899萬農村貧困人口全部脫貧 2050年鄉村全面振興：【下一頁

這雙運動鞋是以Nike Air Max 97改造，聲稱鞋底氣囊含有60毫升紅墨水和一滴人血，而血液則是由MSCHF捐出，鞋頭側面印有《路加福音10:18》，這是聖經中提到撒旦從天上降臨的章節。

【樓市現象】嘉湖山莊交投爆旺 本月首5天錄13宗成交 準新婚客睇樓數小時即斥528萬做業主：【下一頁

這批限量鞋只生產了666對，每對售價1,018美元（約7900港元），發售後1分鐘內全數售罄。 最初計劃由Lil Nas X選擇誰能購得第666對，惟在Nike提起訴訟後此計劃被擱置。

 

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責任編輯：梁翠麗

Nike 美國 紐約 歌手

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