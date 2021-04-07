【開市9點半】攜程傳本周招股集資最多156億元　馬斯克身家暴漲成全球第二富豪　小米汽車入場費10萬人幣

（1）內地最大網上旅遊服務平台攜程Trip.com（美：TCOM）通過港交所上市聆訊，赴港第二上市，保薦人為中金、高盛及摩根大通。消息指，攜程將於本周啟動招股。早前有報道指，攜程集資額介乎10億至20億美元（約78億至156億港元）。

攜程擬本周開始招股集資約156億元 大股東百度持股11.5%

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（2）福布斯2021年全球富豪榜出爐，亞馬遜（美：AMZN）行政總裁貝索斯（Jeff Bezon）連續4年榮膺全球首富，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家暴漲5.3倍至1510億美元，由原本的第31位一躍至第2位。

【福布斯富豪榜】亞馬遜貝索斯連續4年膺全球首富 Tesla馬斯克身家去年增逾5倍

（3）攜程傳本周開始招股，其實除攜程以外仲有更多中概股回流。踏入第二季，仍有多間企業準備招股，行業包括餐飲、房托、物流及生物科技公司，一文盤點今季新股。

【新股IPO】第二季不能錯過的焦點新股 一文話你知

（4）小米集團 （01810） 早前正式宣布小米造車，並由董事長雷軍親自領軍。雷軍進一步透露小米造車的願景，指第一款小米汽車將是轎車或SUV，價格介乎10萬至30萬元（人民幣‧下同），並揚言3年後將推出小米汽車。

雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV 售10萬至30萬元人幣

（5）嗶哩嗶哩Bilibili（俗稱B站）4月的可播放番劇（即日本連載電視劇）數量斷崖式下降，從過往日均3部驟減至僅1部或零，多部原定本月開播的番劇顯示「敬請期待」。有報道指，番劇集體延期主因是實行「先審後播」機制，即B站要將日本動畫先送交廣電總局審核，意味B站將不能實現與日本同步播放。

【B站股價】B站4月日本動畫片可播放量斷崖式下降傳與「先審後播」新政有關 同步追新劇已成過去？

（6）騰訊 （00700） 關聯公司入股手遊公司成都阿哇龍科技（Avalon），同時阿哇龍技的註冊資本，由100萬元人民幣，增11%至約111萬元人民幣。

騰訊據報入股《貪婪洞窟》開發商阿哇龍科技

（7）金管局前總裁、行政會議成員任志剛談中美角力，相信美國出招不會去到太盡，「全球最大的負債國搞資本管制、外滙管制及債務違約，『會攞苦黎辛』，會搞到好大」，因而所以認為美國不會去到太盡，惹市場反效果。

【中美角力】任志剛：金融武器化 美國不會去到太盡

（8）美國對冲基金Archegos Capital斬倉事件牽連甚大，瑞信首季業績也因此「見紅」。有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，美國國債孳息颷升撼動市場，或導致更多對沖基金走上類似於Archegos之路。

【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘 未來或出現更多Archegos事件

【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」 兩高層被裁

（9）韓國巨擘LG電子宣布，將結束持續虧損的智能手機業務，7月31日起停止生產及出售手機。LG的手機業務過去6年來連續虧損23季，虧損規模高達44億美元（折合約343.2億港元）。

韓國巨擘LG將退出智能手機市場、7月停產 6年來燒錢340億元

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。