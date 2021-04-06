【新股IPO】機票格價網Skyscanner　原來都係中資？

▲ Skyscanner為攜程旗下海外綫上旅遊主要平台之一。

港人過去購買機票，總愛到知名機票格價網Skyscanner搜尋一下，比較機票價格。不說不知，原來成立於2001年、總部位於愛丁堡的Skyscanner，已被攜程（美：TCOM）收歸麾下，而且除Skyscanner外，網上旅遊預約網站Trip.com也屬於攜程版圖。Skyscanner初期主打歐洲票務業務，提供機票、住宿和租車的比價和預訂服務，後來業務版圖拓至北美洲、亞洲，覆蓋190個國家的用戶，支援30種語言。

Skyscanner背後投資者不乏頂級投資者，包括紅杉資本、雅虎日本和馬來西亞國家主權財富基金國庫控股。除了英國，Skyscanner於新加坡、北京、深圳、邁阿密、巴塞隆納、保加利亞和布達佩斯都設有辦公室。

攜程擬本周啟動招股集資程序【下一頁】

2012年，Skyscanner便與百度 （09888） 建立合作關係，並於北京設立辦公室。

2016年，Skyscanner有意上市或出售業務，當時美國線上旅遊巨頭Priceline是熱門潛在買家。但最終被中國最大綫上旅遊平台攜程以14億英鎊收購，攜程將允許Skyscanner創始團隊繼續維持獨立營運方式。對攜程而言，彼時中國境外遊需求日益增長，收購Skyscanner無疑對其海外布局起關鍵作用。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】第二季不能錯過的焦點新股 一文話你知

編輯：陳華