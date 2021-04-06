【Tesla股價】分析師指Tesla只值150美元　「一個小參與者估值卻等於歐美汽車市場總和」

▲ Craig Irwin指，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元。

Tesla（美：TSLA）近期屢受投資者抨擊，Roth Capital高級研究分析師Craig Irwin認為，Tesla只值150美元，較Tesla周一收市價低近八成，直指Tesla應該付出更多，如出產全自動貨車，才能令人相信Tesla股價可值約700美元。

Craig Irwin接受CNBC訪問時指，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元，差不多等於美國及歐洲汽車市場的總和。

Tesla首季交付量力壓中國競爭對手【下一頁】

他稱，市場好像覺得Tesla在電動車市場上沒有其他競爭對手，所以才給予Tesla這樣高昂的估值，但實際上電動車市場仍有足夠空間容納更多成功的參與者，只是Tesla會是市場領導者。

Tesla上周五公布，首季生產約18萬輛汽車，並交付18.48萬輛汽車，較市場預期為高。

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編輯：陳韻妍