  • 23°C
香港時間 : 2021406日 (二) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla股價】分析師指Tesla只值150美元　「一個小參與者估值卻等於歐美汽車市場總和」

股市 22:55 2021/04/06

分享：

Craig Irwin指，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元。

Tesla（美：TSLA）近期屢受投資者抨擊，Roth Capital高級研究分析師Craig Irwin認為，Tesla只值150美元，較Tesla周一收市價低近八成，直指Tesla應該付出更多，如出產全自動貨車，才能令人相信Tesla股價可值約700美元。

Craig Irwin接受CNBC訪問時指，Tesla只是美國及歐洲汽車市場的一個「小型參與者（minor player）」，但其估值卻高達6600億美元，差不多等於美國及歐洲汽車市場的總和。

Tesla首季交付量力壓中國競爭對手【下一頁】

他稱，市場好像覺得Tesla在電動車市場上沒有其他競爭對手，所以才給予Tesla這樣高昂的估值，但實際上電動車市場仍有足夠空間容納更多成功的參與者，只是Tesla會是市場領導者。

Tesla上周五公布，首季生產約18萬輛汽車，並交付18.48萬輛汽車，較市場預期為高。

相關文章：【TSLA】拜登倡全美建50萬個充電站

相關文章：【Tesla大客】蘋果Tesla破冰　蘋果北美太陽能農場據報使用Tesla電池組合（圖集）

 

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 Tesla 歐洲 美國 電動車

上一篇文章

【新股IPO】機票格價網Skyscanner　原來都係中資？

下一篇文章

【美股市況】Tesla只值150美元？納指及標指倒升　道指跌幅收窄至8點　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股+ADR】恒指黑期高水188點　滙豐ADR高港1.4%（不斷更新）
【港股+ADR】恒指黑期高水188點　滙豐ADR高港1.4%（不斷更新）
【美股市況】Tesla只值150美元？納指及標指倒升　道指跌幅收窄至8點　
【美股市況】Tesla只值150美元？納指及標指倒升　道指跌幅收窄至8點　
【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底
【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底
【新股IPO】第二季不能錯過的焦點新股　一文話你知
【新股IPO】第二季不能錯過的焦點新股　一文話你知
【中美角力】任志剛：金融武器化　美國不會去到太盡
【中美角力】任志剛：金融武器化　美國不會去到太盡
【中芯國際】中芯梁孟松嗌走　去年獲贈2250萬元住房、貨值2380萬元股權激勵、加人工至631萬　總回報遠超董事長稱冠中芯
【中芯國際】中芯梁孟松嗌走　去年獲贈2250萬元住房、貨值2380萬元股權激勵、加人工至631萬　總回報遠超董事長稱冠中芯