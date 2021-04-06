寶血醫院提供置換全膝關節 獲李嘉誠基金會資助二千萬 逾60名患者完成手術

上年紀後身體都各有病痛，而膝關節問題更加是大部分長者面對的問題，但公立醫院資源有限，與此同時，公立醫院難以在既定的時間內應付大量病人的需要，令手術的輪候時間變長。寶血醫院今年初獲李嘉誠基金會捐贈港幣二千萬元，為有膝關節問題的病人提供置換全膝關節。

【正確價值觀】「BM風」風靡全球 網紅「炫瘦」加劇病態審美觀 【下一頁】

計劃於一月推出後，即接獲大量病人查詢與申請，反應非常熱烈。目前已經有超過六十名患者完成手術，至於餘下已申請並獲批核的病人，手術期望於半年內完成。 全膝關節置換手術可以徹底處理膝關節問題，縮短患者的輪候時間，減輕他們的痛苦及家人的照顧壓力，不少患者更可在手術後重投職場，繼續貢獻社會。

寶血醫院院長衛向安表示，計劃獲李嘉誠基金會鼎力支持和推動，在計劃確定後的一個星期的就已經進行了首宗置換手術，而在未足兩個月的時間內，就已經進行六十多宗手術。

慳錢仲可以開班授徒 英慳錢狂人如何5年繳完22萬英鎊房貸？ 【下一頁】

其中一名剛完成置換全膝關節手術的病人鄭女士表示，自己在政府醫院已輪候七至八年，還在繼續等候。膝關節痛楚令她工作及生活都大受影響，因而很慶幸能得到有關手術的資助，令自己不再需要因為膝患而受到困擾。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據醫管局的數據所顯示，目前有近三萬人正在輪候有關膝關節的手術，而輪候期更達三至七年不等，是所有手術項目中輪候時間最長的其中一類。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂