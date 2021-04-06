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Acer高層表示晶片短缺狀況逐步緩解 下半年將恢復供應

環球政經 22:43 2021/04/06

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據路透社報導，宏碁(Acer)的一位高層表示，全球晶片短缺狀況正在緩解，並將在下半年逐漸恢復供應。

 

汽車、家用電器和智能手機等的供不應求，導致全球企業及消費者都面臨著半導體晶片短缺所帶來前所未有的衝擊。

【全球減排】飲完就丟將成歷史？ 星巴克2025年於韓國停用紙杯：【下一頁

晶片短缺源於不同因素，包括汽車製造商在疫情期間關閉了工廠，以及龐大的電子業爭奪晶片供應。

【旅遊氣泡】新西蘭與澳洲建旅遊氣泡 兩國旅客不需隔離檢疫 4月19日起生效：【下一頁
2008年的半導體晶片價格曾經飆升，惟後來供給過多導致價格崩跌，當時半導體龍頭輝達（Nvidia）、美光科技（Micron Technology）、超微（Advanced Micro Devices）等業務皆受到衝擊。

 

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責任編輯：梁翠麗

晶片 路透社 NVIDIA Acer 汽車 疫情

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