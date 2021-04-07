【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV　售10萬至30萬元人幣、股價升2%

▲ 【小米造車】雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV 售10萬至30萬元人幣

小米集團 （01810） 董事長雷軍早前正式宣布小米造車後，市場反應不一，雷軍在小米直播中進一步透露小米造車的願景，指第一款小米汽車將是轎車或SUV，價格介乎10萬至30萬元（人民幣，下同）。雷軍強調，小米汽車的首戰即決戰，3年後推出的小米汽車一定代表那個時間點的尖端技術和水平，而且手機和汽車有非常多的技術是相通的。

小米股價高開2.1%，開報27元，成交1.2億元。

雷軍表示，根據微博投票結果顯示，三分二的人希望小米做10萬元以上的車，8%的人希望小米做30萬以上的車，反映大家希望小米做中高端的車。

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根據用戶對小米汽車的反饋，10萬至30萬元是主要的可能區間，轎車和SUV各佔40%，因此第一款小米汽車價格將介乎10萬至30萬元，但至於第一款小米汽車將是轎車或SUV，將再作討論。

對於汽車品牌，雷軍稱，目前仍在討論之中，汽車有可能繼續沿用小米品牌，也有可能採用新品牌，小米會在認真思考，仔細調研之後做出決定。

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雷軍指，正在思考車內為什麼不能導入新風空調，車內的空調為什麼不能加濕，或者做空氣淨化呢？當前小米不僅能做新風空調，也做了加濕器，可見小米有非常多的智能設備和技術積累。「小米第一代汽車的關鍵不是加多少東西，而是減多少東西。」

雷軍早前指，小米造車的首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。

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