【數碼轉型】稅務數碼化　為何是全球新趨勢？

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近年，科技發展為企業的商業和營運模式帶來很大轉變，電子商務、電子支付及社交媒體的興起推動企業將業務轉移至網上。自動化、人工智能、雲端、大數據等科技則從根本上改變不少工作流程，當中包括稅務計算、規劃和申報。
數碼化對稅務相關範疇有著廣泛的影響，主要有三方面：行政、企業稅務部門角色，以及全球化稅務規劃。
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科技簡化稅務計算過程
不少企業已陸續將文書處理等日常行政工作數碼化，當中最常用的是機械人流程自動化（Robotic Process Automation或RPA）技術。RPA是一種新興的程式軟件工具，可模仿人類處理重覆並涉及大量數據的工作，根據定下的規則進行數據驗證、自動數據輸入等，其應用範圍非常廣泛，例如銀行企業對賬、製作財務報表、支援客戶服務、消費者行為分析、物流與供應鏈監控等。
以往，企業在處理稅務申報時，往往需要耗費大量時間和人力整理、核對和向相關稅務機構提交資料，RPA可簡化整個流程，在企業準備財務賬戶時，RPA可將財務數據自動轉換成稅務計算表的格式，亦可自動連繫不同的應用程式和系統，在不同來源及格式的資料中搜集數據。此外，RPA可找出不尋常的稅款交易，有助內部風險管理。不少亞太地區的稅務管轄區已引入電子申報程序，RPA可助企業整合稅務資料，以符合相關稅務管轄區的電子檔案及申
報要求。
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專注於稅務分析和規劃
行政工作數碼化，令企業稅務顧問團隊的角色亦出現明顯變化。過去處理這些重覆、繁瑣卻又必要的事務性工作需要大量人手，現時這些員工可專注於高增值的工作，集中於稅務分析和規劃。人工智能等工具可協助建立不同稅務模型，以提升稅務效率。此外，稅務計算自動化亦可令企業的稅務部門即時獲得相關稅務資訊，無需等待每季或每年結算，決策可更快捷和靈活。
透過數碼化稅務部門的工作，管理層能更有效管理公司在各個海外經營地點的稅務合規事宜及稅務成本。
稅務法規要求增
多年來，世界各地的政府、媒體及公民社會一直關注跨國企業透過將利潤轉移至較低稅率的管轄區來避稅的問題。經合組織（OECD）在其應對稅基侵蝕與利潤轉移的最終報告內，提出了十五項行動計劃，當中包括提倡各稅務管轄區互相交換稅務資料。各地的監管機構正利用數碼工具來幫助收集、整合和處理企業的稅務資料，並加強國際之間的合作。這對企業來說，未來將更需要以全球化的角度來思考稅務規劃，以及數碼化如何加強各地處理稅務流程的效率。
總括而言，稅務相關工作將會愈來愈多地自動化及電子化，企業無論在設備上及稅務部門角色改變方面均需作好準備。
撰文 : 溫佩麟 卓佳香港行政總裁
欄名 : Smart World