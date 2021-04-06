【樓市走勢】美聯：復活節長假交投暢旺 10大屋苑5天長假期成交創9年同期新高 周六日成交量按周急增7成

樓市氣氛持續高漲，復活節長週末二手屋苑成交活躍，據美聯物業分行統計，復活節5天長假期（4月2至4月6日）10大藍籌屋苑合共錄得約62宗買賣成交，較去同期增近1倍，並創2012年復活節長週末後9年的新高。而在過去的4月首個周末（4月3日至4月4日）10大藍籌屋苑合共錄得29宗買賣成交，較上週末急增約70.6%，重上20宗以上水平。按15大屋苑計算，復活節5天長假總錄得73宗成交，而週末2天則錄得約35宗買賣成交，較上週末約20宗升約75%。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明指，今年的復活節連假市民繼續留港度過，本月新盤市場持續熱鬧，一手餘貨的銷售表現亦理想，帶動整體樓市氣氛，準買家積極出動睇樓尋寶，冀在旺市中覓得自己心儀的筍盤，再加上低息環境及套股換樓持續，購買力進一步釋放。布少明又稱，雖然新盤項目熱賣，吸納部分準買家購買力，二手業主有見交投暢旺，可惜銷售情況普遍出現收窄議幅甚至反價出售單位，相信樓價將繼續反覆向上。他認為隨4月多個新盤部署推售，刺激整體樓市氣氛造好。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去5天長假期成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島錄得約17宗成交，而九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨則錄得約23宗成交。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊，錄得約22宗成交。

十大屋苑上月成績表出爐 四個屋苑呎價不升反跌 某個新界屋苑更跌5.5%！【下一頁】

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美聯物業沙田第一城分行助理聯席董事黃錦瀚指，復活節連假令成交暢旺，沙田第一城錄得約6宗買賣個案，其中一個位於25座高層C室，實用面積約688平方呎，３房1廁間隔，獲區內客以1,030萬元購入，折合實用呎價約14,971元。按資料顯示，原業主在2004年12月以316萬元購入，是次轉售帳面大幅獲利714萬元，物業升值約2倍。

美聯物業康怡柏蕙苑分行區域經理施志剛表示，週末錄得連環成交，包括位於康怡花園N座中層13室，實用面積約490平方呎，2房間隔，單位原放盤叫價約930萬元，議價後最終以918萬元成交，折合實用呎價約18,735元。原業主於2007年6月斥資295萬元購入，是次轉售帳面大幅獲利623萬元，物業升值逾2.1倍。另一成交單位則位於C座中層C室，實用面積526平方呎，２房間隔，減價16萬元，以800萬元獲承接，折合實用呎價約15,209元。而原業主在2003年11月以178萬元購入，是次轉售帳面獲利622萬元，物業升值超過3倍。

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責任編輯：羅浩濂