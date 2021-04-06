  • 23°C
香港時間 : 2021406日 (二) 21:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市走勢】美聯：復活節長假交投暢旺 10大屋苑5天長假期成交創9年同期新高 周六日成交量按周急增7成

股樓投資 20:49 2021/04/06

分享：

樓市氣氛持續高漲，復活節長週末二手屋苑成交活躍，據美聯物業分行統計，復活節5天長假期（4月2至4月6日）10大藍籌屋苑合共錄得約62宗買賣成交，較去同期增近1倍，並創2012年復活節長週末後9年的新高。而在過去的4月首個周末（4月3日至4月4日）10大藍籌屋苑合共錄得29宗買賣成交，較上週末急增約70.6%，重上20宗以上水平。按15大屋苑計算，復活節5天長假總錄得73宗成交，而週末2天則錄得約35宗買賣成交，較上週末約20宗升約75%。

【樓市現象】首置客鍾情屋苑可養寵物 無睇樓下豪斥逾千萬購Savannah 3房戶 【下一頁

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，今年的復活節連假市民繼續留港度過，本月新盤市場持續熱鬧，一手餘貨的銷售表現亦理想，帶動整體樓市氣氛，準買家積極出動睇樓尋寶，冀在旺市中覓得自己心儀的筍盤，再加上低息環境及套股換樓持續，購買力進一步釋放。布少明又稱，雖然新盤項目熱賣，吸納部分準買家購買力，二手業主有見交投暢旺，可惜銷售情況普遍出現收窄議幅甚至反價出售單位，相信樓價將繼續反覆向上。他認為隨4月多個新盤部署推售，刺激整體樓市氣氛造好。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去5天長假期成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑包括太古城、康怡花園及海怡半島錄得約17宗成交，而九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨則錄得約23宗成交。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊，錄得約22宗成交。

十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

美聯物業沙田第一城分行助理聯席董事黃錦瀚指，復活節連假令成交暢旺，沙田第一城錄得約6宗買賣個案，其中一個位於25座高層C室，實用面積約688平方呎，３房1廁間隔，獲區內客以1,030萬元購入，折合實用呎價約14,971元。按資料顯示，原業主在2004年12月以316萬元購入，是次轉售帳面大幅獲利714萬元，物業升值約2倍。

美聯物業康怡柏蕙苑分行區域經理施志剛表示，週末錄得連環成交，包括位於康怡花園N座中層13室，實用面積約490平方呎，2房間隔，單位原放盤叫價約930萬元，議價後最終以918萬元成交，折合實用呎價約18,735元。原業主於2007年6月斥資295萬元購入，是次轉售帳面大幅獲利623萬元，物業升值逾2.1倍。另一成交單位則位於C座中層C室，實用面積526平方呎，２房間隔，減價16萬元，以800萬元獲承接，折合實用呎價約15,209元。而原業主在2003年11月以178萬元購入，是次轉售帳面獲利622萬元，物業升值超過3倍。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

復活節 成交 樓價 美聯物業 物業 放盤

下一篇文章

【旅遊氣泡】新西蘭與澳洲建旅遊氣泡 兩國旅客不需隔離檢疫 4月19日起生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【大行點睇】 一文看盡 高盛予16隻中資科網股 最新評級及目標價
【大行點睇】 一文看盡 高盛予16隻中資科網股 最新評級及目標價
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成