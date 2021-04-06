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【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件

宏觀解讀 19:40 2021/04/06

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【Archegos斬倉】「末日博士」魯賓尼：美債息年內料升越2厘　未來或出現更多Archegos事件

美國對冲基金Archegos Capital斬倉事件牽連甚大，瑞信首季業績也因此「見紅」。有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，美國國債孳息颷升撼動市場，或導致更多對沖基金走上類似於Archegos之路。

魯賓尼接受彭博電視訪問表示，發達國家採取低息甚至負利率政策，加上推出大量財政刺激措施，導致投資者更願意承受大量風險，眼前到處是泡沫、冒險、槓桿，很多市場參與者的槓桿過高，承擔的風險過大，部分人會一敗塗地。

瑞信損失慘重，兩高層因此被裁【下一頁】

「你在應對歷來最強勁的經濟增長的同時，資金流向正承認巨大壓力，但目前仍未見到資金大舉從債市撤離。」

他稱，投資者要小心今年美債息或升越2厘，並要留意通脹上升，美國和中國可能爆發「熱戰」等風險。

Bill Hwang花8年東出再起，但一周清袋【下一頁】

他估計，雖然美元走強令一些對沖基金和其他投資人被迫放棄空頭押注，但隨美國「雙赤」擴大，美元中期將會走弱，而美國的制裁可能令中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國家，尋求美元資產以外的多元化投資。

相關文章：【Archegos斬倉】Bill Hwang斬倉盤操盤主力？　高盛傳受創不深、Archegos不少高層曾任高盛（第二版）

相關文章：【Archegos斬倉】美證監會據報對Archegos交易展開調查

美股 經濟 國債 負利率 通脹 對沖基金 美元 制裁 美國

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