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【B站股價】B站4月日本動畫片可播放量斷崖式下降傳與「先審後播」新政有關　同步追新劇已成過去？

股市 19:32 2021/04/06

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B站四月新番數量斷崖式下降，新政策生效後，不能再同步追新番了？

一月番劇（即日本連載電視劇）完結、四月新番來襲，嗶哩嗶哩Bilibili（俗稱B站）每一季都會購買大量日本動畫番劇，據悉B站今季已買下26部「新番」（新動畫片）播放版權，不過打開B站追番列表，四月可播放番劇數量斷崖式下降，從過往日均3部驟減至僅1部或零，多部原定本月開播的番劇顯示「敬請期待」。綜合內媒報道，B站四月番劇集體延期主因是實行「先審後播」機制，即B站要將日本動畫先送交廣電總局審核，獲批登記號及審查通過後才能播放，意味B站將不能實現與日本同步播放。

引進日本動畫片「先審後播」政策落實　B站追新番成過去式

今年4月迎來日本動畫片市場少有的井噴式月份，總新番數量多達63部，內地總共購入31部，而B站買入24部。1月總新番數為55部，內地引入44部，B站則買入39部。

高盛肯定B站社區文化價值，詳見【下一頁】

B站買下的4月新番，此前一早已公布預告及播放時間，但隨4月到來，如《通靈王》、《致不滅的你》、《SSSS.電光機王》等人氣新番在日本已經開始播放，惟B站播放時間未定，顯示「敬請期待」。新番未播，B站近日買入多部完結的舊動畫片，包括《銀魂》、《奧特曼》系列等。

據悉，由於B站4月開始要將日本動畫先送交廣電總局審核，獲批「登記號」及通過審查後才能播放。目前仍未知悉究竟是審一集播一集，還是整部審完之後再播放。假如審完一部動畫片再播放，意味較日本遲3至4個月，才能觀看動畫片。鑒於當局審查時間通常較長，且登記號數有限，可預期日後能播放的日本動畫將會驟減，同步追番更成為過去式。

愛奇藝（美：IQ）、騰訊視頻、優酷、Acfun等視頻網站平台的新番播放也遭延期。

B站據報已搬六成貨來港，詳見【下一頁】

內地收緊引進境外節目內容　「先審後播」延伸至彈幕評論

事實上，內地2017年開始探討對引進海外節目內容實行「先審後播」的原則。根據中國網絡視聽節目服務協會發布《網絡視聽節目內容審核通過則》，日本動畫作為境外網絡視聽節目的一部分，引入國內必須先經過審查後才能夠播放。

2018年，廣電總局發布關於《境外視聽節目引進、傳播管理規定（征求意見稿）》公開征求意見通知。有關部門要求對所有引入國內的日本動畫片的所有集數審核完畢後，才被允許播出。

2019年，「先審後播」制度進一步收緊，範圍延伸至視頻中的彈幕及評論，新番中的彈幕及評論都要經過審查後才能顯示出來。B站在5月中旬曾經歷過短暫的下架整改，被要求整改的日本動畫片，經過審核後重新上架播出。當時有媒體報道，「先審後播」制度已經開始生效。

相關文章：【B站上市】嗶哩嗶哩9626首掛跌幅收窄至1% 陳睿：定價後遇「黑天鵝」、關注美監管行動

 

編輯：陳華

港股 嗶哩嗶哩（美：BILI） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 騰訊 優酷 愛奇藝（美：IQ）

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