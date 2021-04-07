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【阿斯利康疫苗】歐洲當局稱須就血栓討論多1至2天 牛津暫停未成年人疫苗試驗（第四版）

環球社會熱點 10:22 2021/04/07

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歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里認為，阿斯利康疫苗與接種者出現血栓存在清晰關連。卡瓦雷里指出，歐洲藥品管理局未來數小時將會確認這種關連，並希望盡快釐清相關情況，公布接種疫苗後可能出現的併發症。世衛強調，目前接種疫苗仍然是利大於弊。牛津大學周二（6日）宣佈，暫停阿斯利康疫苗對未成年人的試驗，需等英國監管機構評估成人接種疫苗出現血栓的數據。

（第四版更新牛津大學暫停試驗）

歐洲藥品管理局（EMA）其後發表聲明，指當局仍要審視阿斯利康（AstraZeneca）疫苗是否與血栓反應有關連，暫時未有結論，需要多1至2天時間才有決定。

較早時間，卡瓦雷里（Marco Cavaleri）接受意大利報章《Il Messaggero》訪問時表示，「我個人認為阿斯利康疫苗與血栓有關。雖然我們仍不清楚引起相關反應的箇中原因，但歐洲藥品管理局未來數小時將會確認這種關連。」

卡瓦雷里補充，大腦出現血栓情況的接種者之中，年輕人的數目高於他們預期。他指EMA希望盡快釐清相關情況，公布接種疫苗後可能出現的併發症。

雖然EMA早前確認接種阿斯利康疫苗的好處高於風險，但有數個歐洲國家並沒恢復阿斯利求疫苗的接種，包括意大利、丹麥及挪威。

德國、荷蘭等也基於疫苗與血栓個案有關，上周相繼跟隨加拿大，暫停為55歲或60歲以下人士接種阿斯利康疫苗。

世界衛生組織（WHO）表示，目前未有理由改變對阿斯利康疫苗的評估，接種疫苗仍然是利大於弊。WHO正與歐盟及其他專家研究數據，希望分析到疫苗導致血栓的原因。

牛津大學今年2月招募約300名6至17歲人士，參與疫苗試驗。牛津大學宣佈，暫停該項試驗，以等候英國藥物及保健產品管理局（MHRA）評估成年人接種牛津疫苗後出現血栓的數據。

牛津沒有透露有多少人已經接種疫苗，但根據大學初期資料顯示，當中逾200人接種的是安慰劑。

責任編輯：嚴智勇

疫情 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 歐盟

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