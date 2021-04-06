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【阿斯利康疫苗】官員指與血栓有關連 歐洲當局稱須討論多1至2天（第二版）

環球社會熱點 22:58 2021/04/06

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歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里認為，阿斯利康疫苗與接種者出現血栓存在清晰關連。卡瓦雷里指出，歐洲藥品管理局未來數小時將會確認這種關連，並希望盡快釐清相關情況，公布接種疫苗後可能出現的併發症。

（第二版更新歐洲當局回應）

歐洲藥品管理局（EMA）其後發表聲明，指當局仍要審視阿斯利康（AstraZeneca）疫苗是否與血栓反應有關連，暫時未有結論，需要多1至2天時間才有決定。

較早時間，卡瓦雷里（Marco Cavaleri）接受意大利報章《Il Messaggero》訪問時表示，「我個人認為阿斯利康疫苗與血栓有關。雖然我們仍不清楚引起相關反應的箇中原因，但歐洲藥品管理局未來數小時將會確認這種關連。」

卡瓦雷里補充，大腦出現血栓情況的接種者之中，年輕人的數目高於他們預期。他指EMA希望盡快釐清相關情況，公布接種疫苗後可能出現的併發症。

雖然EMA早前確認接種阿斯利康疫苗的好處高於風險，但有數個歐洲國家並沒恢復阿斯利求疫苗的接種，包括意大利、丹麥及挪威。

德國、荷蘭等也基於疫苗與血栓個案有關，上周相繼跟隨加拿大，暫停為55歲或60歲以下人士接種阿斯利康疫苗。

責任編輯：嚴智勇

疫情 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗 歐盟

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