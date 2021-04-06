【旅遊氣泡】新西蘭與澳洲建旅遊氣泡 兩國旅客不需隔離檢疫 4月19日起生效

新冠肺炎重創不少國家的經濟，部分受控的國家陸續開放通關，加快復甦當地經濟。新西蘭政府周二（6日）宣布與澳洲建立旅遊氣泡，由4月19日起放寬澳洲旅客免檢疫入境，同時旅客無須於指定酒店接受14日強制隔離。

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二表示正式與澳洲開啟「跨塔斯曼旅遊氣泡」(Trans-Tasman travel bubble) ，澳洲旅客於4月19日起可以無須檢疫入境，澳新兩地的航空公司亦開放接受預訂當日航班。

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阿德恩指，新西蘭和澳洲已符合建立旅遊氣泡的條件，當地衛生官員相信澳洲疫情已經受控，開放旅客入境引起傳播疫情的風險相對較低。阿德恩亦表示兩地建立旅遊氣泡將有助振興經濟，更形容兩地的做法領先世界，亦是新西蘭於疫情下踏出重要的一步。但阿德恩強調旅遊不再是以前的形式，旅客需要有更周詳的旅程。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對新西蘭政府的決定感到歡迎，並指透過旅遊氣泡計劃可增加與航空業的就業機會，同時日後能實施更多措施讓國民恢復日常生活。

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責任編輯：羅浩濂