【亞裔歧視】澳洲餐廳員工涉歧視 老闆唔鬧仲支持

外國的亞裔歧視問題在新冠肺炎疫情期間日漸惡化，除美國接連出現多宗針對亞裔的暴力事件外，澳洲亦有侮辱亞裔事件。澳洲布里斯班一間餐廳老闆於社交網站Snapchat張貼食物收據，員工特意於收據註明「兩名非常麻煩的亞洲人」，觸發當地出現反歧視浪潮。最終，涉事老闆亦有公開道歉。

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布里斯班一名餐廳老闆於Snapchat張貼食物收據，顯示有員工於收據註明「兩名非常麻煩的亞洲人」(two very annoying Asians)，其後該名老闆更標明「很愛我的員工」(Omg I love my staff)，並配以數個開心表情。

有朋友收到信息後大為不滿，向當地傳媒披露事件，明言以不當言語來形容亞裔的行為錯誤，只要是任何少數族裔一份子都會對有關言辭難以接受。該名涉事餐廳老闆事後表示，對其違法行為及所造成的傷害致歉。

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另外，澳洲國立大學的研究發現，新冠肺炎疫情期間，有8成受訪亞裔人士在澳洲曾遭到歧視。美國去年反亞裔情緒更接近頂點，自去年3月以來，已發生約3,800宗針對亞裔的襲擊事件。

責任編輯：郭麗明