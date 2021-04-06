  • 24°C
香港時間 : 2021406日 (二) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登兒子回應醜聞及酗酒 直言父親名氣是負擔

環球社會熱點 18:20 2021/04/06

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的自傳於周二（6日）正式面世，書中大談與父親的關係，以及亨特個人人生經歷，包括任職烏克蘭能源公司的醜聞及酗酒。

在接受英國傳媒訪問時，亨特亦談起醜聞，聲言再有機會一定不會接受職位。他更指自己的人生不是一份小報（tabloid）。

耶倫撐拜登 支持訂立全球最低企業稅 【下一頁】

亨特接受英國廣播公司（BBC）時，回應任職烏克蘭天然氣公司Burisma的錯誤，指自己敗在自我想像中，若果再次選擇，一定不會選擇接受。而父親拜登建立的名氣是亨特獲任職的主要原因之一，亨特承認父親名氣是特權，但亦是負擔。

亨特亦提起自己酗酒的時期，指當時哥哥博拜登（Beau Biden）的離世及與妻子分開使他終日埋首酒精當中，是一段不堪回首的黑暗歲月。正因如此，亨特稱自己成為小報故事及政治攻擊的目標。

拜登唔理外界反對 堅稱加稅唔損害經濟 【下一頁】

亨特希望民眾在自己的事件中，能夠看到的不止是失去及傷痛，而是當中家庭的愛如何拯救他，而這亦是新書希望帶出的訊息。

至於被問及對假如拜登在82歲時競逐連任的看法，亨特表示拜登是個在心理及物理層面比自己年輕的人，而且充滿活力及能量。

責任編輯：吳漢培

相關文章

英國下周解封酒吧健身室 測試疫苗護照
今日
英國下周解封酒吧健身室 測試疫苗護照
消毒唔一定好？ 美國CDC改防疫清潔指引
今日
消毒唔一定好？ 美國CDC改防疫清潔指引
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
今日
王室作家爆料 英女王叫過梅根返娛樂圈拍戲
新西蘭與澳洲建立旅遊氣泡 4月19日後免檢疫入境
今日
新西蘭與澳洲建立旅遊氣泡 4月19日後免檢疫入境
湯漢斯夫婦「未夠老」 要排隊等打疫苗
今日
湯漢斯夫婦「未夠老」 要排隊等打疫苗
政治 醜聞 亨特 拜登 烏克蘭 英國 美國 英國廣播公司 酗酒

上一篇文章

【東京奧運】北韓突然退出 疑與被制裁有關（第二版）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間18:00）
LG退出智能手機市場
LG退出智能手機市場
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）
【亞裔歧視】加州64歲老婦被刺死 警拘捕23歲女子（第二版）