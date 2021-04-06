拜登兒子回應醜聞及酗酒 直言父親名氣是負擔

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的自傳於周二（6日）正式面世，書中大談與父親的關係，以及亨特個人人生經歷，包括任職烏克蘭能源公司的醜聞及酗酒。

在接受英國傳媒訪問時，亨特亦談起醜聞，聲言再有機會一定不會接受職位。他更指自己的人生不是一份小報（tabloid）。

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亨特接受英國廣播公司（BBC）時，回應任職烏克蘭天然氣公司Burisma的錯誤，指自己敗在自我想像中，若果再次選擇，一定不會選擇接受。而父親拜登建立的名氣是亨特獲任職的主要原因之一，亨特承認父親名氣是特權，但亦是負擔。

亨特亦提起自己酗酒的時期，指當時哥哥博拜登（Beau Biden）的離世及與妻子分開使他終日埋首酒精當中，是一段不堪回首的黑暗歲月。正因如此，亨特稱自己成為小報故事及政治攻擊的目標。

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亨特希望民眾在自己的事件中，能夠看到的不止是失去及傷痛，而是當中家庭的愛如何拯救他，而這亦是新書希望帶出的訊息。

至於被問及對假如拜登在82歲時競逐連任的看法，亨特表示拜登是個在心理及物理層面比自己年輕的人，而且充滿活力及能量。

責任編輯：吳漢培